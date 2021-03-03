الأخضر يكسو أسواق الأسهم العالمية

مال وأعمال

يسيطر التفاؤل على أسواق الأسهم من آسيا إلى أوروبا وأميركا في أول أيام الأسبوع وأول أيام شهر مارس، بدعم من الموافقة على لقاح جونسون آند جونسون، وإقرار الكونغرس الأميركي لخطة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وزادت بورصة وول ستريت مكاسبها، لتصعد المؤشرات الثلاثة الرئيسية أكثر من 2%، فيما يتجه المؤشر إس آند بي 500 لتسجيل أفضل يوم في 9 أشهر.

تأتي العوامل الدافعة، أيضا من بعض البيانات الصناعية الممتازة من أوروبا وأميركا والتي أضافت إلى جو التفاؤل، بعد تباطؤ في نمو الخدمات والصناعة في الصين.

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع ، إذ هدأت أسواق السندات بعد موجة مبيعات استمرت شهرا، بينما عززت أنباء مشجعة بشأن لقاح جونسون آند جونسون الجديد وإجراءات التحفيز الرهانات على تعاف سريع لأكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 133.5 نقطة، بما يعادل 0.43%، إلى 31065.9 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 31.4 نقطة، أو 0.82%، إلى 3842.51 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد خسائر كبيرة تكبدتها الأسبوع الماضي في ظل انحسار المبيعات في أسواق السندات، كما عزز المعنويات التفاؤل إزاء حملات التطعيم للوقاية من «كوفيد-19» وحزمة تحفيز أميركية.

