«بيتك» أطلق قناته على تطبيق «Clubhouse»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» تدشين قناته على تطبيق Clubhouse، والتي يمكن للجمهور متابعتها عبر كتابة KFHGroup على قائمة البحث.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اطار حرص «بيتك» على التواجد بمختلف القنوات الالكترونية بما في ذلك قنوات التواصل الاجتماعي، ضمن استراتيجية ان يكون دائما الاقرب الى العملاء والجمهور، بهدف الاستماع لارائهم ومقترحاتهم والتعرف اكثر على اهتماماتهم والتفاعل معها، وكذلك مشاركتهم المناسبات والفعاليات التي تهم المجتمع بمختلف شرائحه.

ويعتبر تطبيق Clubhouse أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي ذاع صيتها مؤخرا، ويمكن دخوله والانضمام الى غرف افتراضية لإجراء مناقشات صوتية ومشاركة الافكار والقصص حول موضوعات مختلفة.

وقال مدير مركز خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في «بيتك»- عبدالله السيف، إن قناة «بيتك» على تطبيق Clubhouse لقيت تفاعلا كبيرا من المتابعين والجمهور في المناقشة الصوتية الأولى التي نظمها البنك بمناسبة الاحتفالات الوطنية تحت عنوان «بنخلي الفرحة فرحتين #بيتك_غير»، والتي تضمنت مسابقات وجوائز.

وأشار الى ان «بيتك» يمتلك فريقا من الكوادر الوطنية مؤهلا بكفاءات عالية لادارة المناقشات الصوتية والتفاعل مع المتابعين، والاستماع لمقترحاتهم ومتطلباتهم وافكارهم عن قرب وبشفافية عالية، بما ينعكس ايجابا على جهود «بيتك» في تقديم ما يطمح له العميل والمجتمع ضمن اعلى معايير الجودة والتميز.

ويستفيد «بيتك» من تطبيق Clubhouse باستخدامه كمنصة لقياس اهتمامات الشباب والمتابعين على صعيد الخدمات المصرفية، حيث يمثل فرصة لان يكون أداة لتقييم خدمة العميل وانطباع المجتمع مثله كمثل الاستبيانات، ومجموعة التركيز focus group، واللقاءات الفردية والجماعية وغير ذلك من ادوات التعرف على الاراء وردود الافعال التي يحرص «بيتك» على تطبيقها لتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع والعملاء بالشكل الأمثل.»

مليون متابع

وزاد عدد متابعي قنوات «بيتك» على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ليصل الى اكثر من مليون متابع، كما زادت نسبة التفاعل والارتباط بشكل ملحوظ، الامر الذي يؤكد تميز المحتوى الذي يقدمه «بيتك» وتنوعه وشموليته، حيث يغطي الخدمات والمنتجات المصرفية، والحملات التوعوية، والجوائز والمسابقات، والانشطة الشبابية والطلابية، والتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية والايام العالمية، والتوعية بالارشادات الصحية في ظل الظروف الاستثنائية، ودعم الصفوف الامامية، ونشر الثقافة المالية في المجتمع، وتوعية العملاء بحقوقهم وحمايتها، وكيفية الحماية من الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال الالكتروني والمخاطر المحتملة، والتعريف باستخدام الحلول الرقمية التي يطلقها البنك، ومواعيد عمل فروع ومعارض «بيتك»، الى جانب نشر أخبار البنك، وغير ذلك.

