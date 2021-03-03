«برقان»: 60 محظوظاً بمناسبة 60 عاماً على الاستقلال

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين بالسحب الذي أقيم احتفالاً بمرور 60 سنة على استقلال الكويت، حيث فاز 60 عميلاً من عملاء بنك برقان بـجوائز نقدية و كان الحظ في السحب من نصيب كل من:

الفائز بجائزة 1000 دينار: ابراهام فالومثوتيال.

الفائزان بجائزة 500 دينار: كيرلس كيرلس، وخليل حسين غانم.

الفائزون بجائزة 250 دينار: كيسان جورنج، محمد بخيت الدوسري، وفوزيه عبدالحسين اشكناني.

الفائزون بجائزة 100 دينار: عبدالله صلاح يوسف، حصة فراج الجسار،.محمد طلال السيوفي، مساعد حمود الظفيري، منى زاهد علي، راجو تيتونج، أوراد فرحان حبيب، أحمد سعد العازمي، مراد عادل مشعل،.سيف الدين قادر علي و/او رشيده رومسور، صلاح جاسم اللنقاوي، راجيشيخار ساجون، حمزة ابراهيم البلوشي، مادهوري رافي واو رافي كشن، سيد جوس محمود، احمد رميض راي زركاني، عبدالعزيز ناصر الفايز، ياسمين عبدالكريم يوسف، حصة حمد باني، الميردى روميرو، نجاح محمد الضفيري، فيكتور مينيزيس، عبيان هلال قعود،.سوامي ماني، منيرة علي الرومي، نواف ناصر الهاجري، سامح مجدي ابجد، ساديش روتنام، ايهاب محمد حسين، فريد حسين علي، طاهر حمد الجدي، وليم عبدالرحمن الصلوع، سيد عبدالعزيز سيد عبدالعظيم، ايفا فيالوفا، عيسى راشد السليماني، موهان بهادور بون، جاسمينى باتراو، سلامه نشأت ابراهيم، نواف سعود عجلان، بيسواجيت كوندو، رائد سلطان الخميس، علي عبدالستار ميهوب، حيدر حسين علال الدين، علي شجاع العبد، جويل باروهينوج، عادل عبدالمحسن الكيال، محمد احمد المهنا، عواطف احمد العمر، وفا علي الجروان، عصام عبدالستار عوض، مساعد محمد السراج، سومانداس فيجايالاكشمي، داليا حنيفه اسلم، و اليزابيث زكريا.

وقد تم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2021/03/01.

