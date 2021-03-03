.. ورعى مسابقة «نبيك سالم»

مال وأعمال

في إطار المسؤولية المجتمعية وتحت رعاية بنك برقان تنطلق اليوم مسابقة محافظة الأحمدي الفنية التوعوية «نبيك سالم» بالتعاون مع التوجيه الفني بمنطقة الأحمدي التعليمية. تستهدف المسابقة شريحة واسعة من طلبة وطالبات مدارس محافظة الاحمدي بمراحلها الثلاث «الابتدائي- المتوسط -الثانوي» لتوعية المجتمع عبر أعمال فنية تبرز أهمية الالتزام باتباع سبل الوقاية والتباعد الجسدي للحماية من جائحة «كوفيد-19»، اضافة إلى إبراز أهمية لقاح كورونا والحث على تلقيه لضمان الوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة لتفادي الأزمة الحالية.

ومن جانبها، قالت مديرالعلاقات العامة في بنك برقان حصة حسين النجادة،: «نحن سعداء بشراكتنا للعام الثاني على التوالي مع محافظة الأحمدي. حيث تندرج رعاية مسابقة «نبيك سالم» ضمن أنشطة المسؤولية المجتمعية وتأتي أيضا من حرص بنك برقان على نشر الوعي عن فيروس كورونا المستجد من خلال تشجيع طلبة محافظة الأحمدي من مختلف المراحل الدراسية من خلال أعمالهم الفنية على إبراز أهمية الالتزام واتباع سبل الوقاية وتلقي اللقاح لخلق المناعة المجتمعية المرجوة. كما يود البنك أن يشكر التوجيه الفني بالمحافظة على جهودهم مع كل الطلبة خلال المسابقة ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين.»

بإمكان الطلبة المشاركين تسليم أعمالهم الفنية من بداية شهر مارس إلى يوم الخميس 25 مارس، وذلك عبر المنصة التعليمية «Teams» حيث وفرت اللجنة المنظمة مختلف الشروط وآلية المشاركة على المنصة، كما سيتم الاعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز مطلع شهر ابريل المقبل.

