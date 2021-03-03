اختتمت حملتها للأعياد الوطنية «إزهلها»

مال وأعمال

اختتمت شركة الاتصالات الكويتية «stc» حملتها الوطنية التي استمرت طوال شهر فبراير تحت عنوان «ازهلها» بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت. وتضمنت الحملة العديد من المبادرات التي أطلقتها «stc»، عدداً من الفعاليات والأحداث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث اشتملت على المشاركة في برنامج اذاعي انطلق حصرياً على قناة الراديو المحلية «مارينا اف ام»، وإعلان تلفزيوني، ودعاية خارجية على المستوى الوطني، وبرنامج خاص بالطلاب الموهوبين بالتعاون مع الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (KALD)، بالإضافة إلى حملة داخلية اطلقتها الشركة بمشاركة فريق العمل والموظفين.

وفي التفاصيل، أشارت «stc» إلى انه خلال فترة الحملة أطلقت الشركة برنامجاً حصرياً بالتعاون مع Marina FM يشتمل على بث إذاعي خلال يومي 25 و 26 فبراير باسم «إزهلها مع طلوب»، من تقديم الإذاعي وصاحب الشهرة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبدالمطلب نذر المعروف أيضًا باسم «طلوب». وشهد البرنامج مشاركة هاتفية للرئيس التنفيذي لشركة «stc» المهندس مزيد بن ناصر الحربي، والذي قام بدوره بتقديم احر التهاني إلى صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي كافة بمناسبة الأعياد الوطنية. كما تم استضافة احمد النويبت نيابة عن فريق الاتصالات المؤسسية في «stc» والذي تحدث عن فكرة الحملة والمعاني التي عبرت عنها اغنية «إزهلها». كما استضاف البرنامج الإذاعي العديد من أبطال العمل الفني من بينهم أسيل الشاهين الحكم الدولي المعتمد لرياضة التنس، ومحمد المراغي لاعب منتخب الكويت لهوكي الجليد، والفارسة شريفة العوضي، وذلك لتسليط الضوء على انجازاتهم ومدى حبهم واعتزازهم العميق لهذا الوطن، وكذلك لمشاركة فرحتهم وفخرهم مع الشعب الكويتي بهذه المناسبة الوطنية. وتماشياً مع أنشطتها الاحتفالية على مستوى البلاد، تضمن البث الإذاعي العديد من المسابقات التفاعلية وتوزيع الجوائز على المشاركين، والتي اشتملت على أجهزة ذكية واكسسوارات متنوعة، كما انتهزت الشركة هذه الفرصة للإعلان عن العروض الترويجية الخاصة التي تم إطلاقها خلال شهر فبراير. كما تمت دعوة كل من فيصل بشير ومحمد باش، كممثلين لقسم خدمات الاعمال B2B و B2C في «stc»، للمشاركة في البث المباشر.

