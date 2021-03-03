«الطيران المدني»: استثناء 5 فئات من الحجر المؤسسي

وطن النهار

حددت الادارة العامة للطيران المدني 5 فئات مستثناة لدى الوصول الى مطار الكويت الدولي، وفي هذا الجانب وجهت الادارة تعميما الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بينت من خلاله الالتزامات التي تتعلق باستثناءات الحجر المؤسسي فقط، حيث سيتم استثناء البعثات الدبلوماسية والدبلوماسين «من جميع الجنسيات» وأقاربهم من الدرجة الأولى «زوج –زوجة- أبناء» سواء منفردين أومجتمعين وعمالتهم المنزلية المرافقة «بشرط ابراز الهويات الخاصة بهم».

واكدت الادارة أنه سيتم استثناء المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم بعد انهاء فترة العلاج بشرط وجود الشهادة الدالة على ذلك صادرة من المكتب الصحي في مقر تلقي العلاج، كما انه سيتم استثناء الطلاب الكويتيين المنتسبين الى الجامعات الخارجية والمسافرين لاجراء اختبارات دراسية بشرط ابراز كتاب صادر عن الملحق الثقافي لدولة الكويت يفيد بأن الطالب مقيد في إحدى الجامعات الخارجية وشهادة من الجامعة تثبت تاريخ الاختبار كما أنه سيتم استثناء القصر تحت 18 عاما المسافرين بدون مرافق.

وأشارت الادارة الى ان الاستثناء سيشمل الكوادر الطبية الحكومية والأهلية وأقاربهم من الدرجة الأولى «زوج –زوجة-أبناء» سواء منفردين أو مجتمعين ومرافقيهم من العمالة بشرط ابراز مايثبت ذلك.

وشددت الادارة على التزام جميع الفئات المستثناة والمذكورين بالبند فيما سبق بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً مع اجراء فحصين PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعلى نفقة المسافر الخاصة، الأول عند الوصول الى الكويت والثاني في اليوم السادس بعد الوصول مع الالتزام بتنزيل وتفعيل تطبيق «شلونك» عند الوصول الى الكويت.

