وزير الإعلام: تطوير مراكز الشباب

وطن النهار

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري أهمية تضافر جهود جميع جهات الدولة الراعية للشباب بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للشباب ودعمهم والاهتمام بهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

وقال في تصريح صحافي عقب ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس ادارة الهيئة ان الجهاز التنفيذي للهيئة ينفذ حاليا خطة صيانة جذرية لمراكز الشباب التابعة للهيئة بهدف جعلها أكثر عصرية وملاءمة لاستقبال الشباب لممارسة هواياتهم الشبابية والرياضية والاجتماعية والعلمية والفنية. وأضاف ان الهيئة استثمرت توقف استقبال المراكز للشباب بسبب جائحة كورونا في بدء اعمال تطوير مرافق الهيئة الشبابية وفق الاشتراطات الصحية لتصبح جاذبة لشريحة الشباب ولتواكب تطلعاتهم وطموحاتهم مشيدا بجهود جميع العاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة لسعيهم الجاد للارتقاء بالعمل الشبابي في البلاد.

وأوضح ان الهيئة بصدد طرح بعض المشاريع للاستثمار من قبل القطاع الخاص وذلك بهدف تطوير المرافق التابعة للهيئة وتقديم برامج نوعية تسهم في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم منوها بدور هذا القطاع المهم في الارتقاء بالعمل الشبابي في البلاد.

وأشار المطيري الى ان الهيئة تعمل بمبدأ المشاركة مع جميع المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص لانجاح برامجها التي تستهدف خدمة الشباب مشددا على ان الهيئة تبذل اقصى الجهود لدعم وتشجيع الشباب.

وتضمن الاجتماع تقديم المدير العام للهيئة العامة للشباب بالانابة شفيق السيد عمر عرضا مرئيا عن اهم نقاط الخطة الخمسية للهيئة العامة للشباب (2020 / 2025) والمستمدة من استراتيجية الهيئة التي ترتكز على تنمية العنصر البشري وتطوير مهاراته.

