وزير الدفاع استقبل سفراء العراق والسنغال وإسبانيا

وطن النهار

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر مع عدد من السفراء المعتمدين لدى البلاد كل على حدة تعزيز التعاون الثنائي بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة.

وقال بيان صحافي لرئاسة الأركان انه تم خلال اللقاءات مع سفير جمهورية العراق المنهل الصافي وسفير جمهورية السنغال عميدالسلك الدبلوماسي عبدالأحد امباكي وسفير مملكة اسبانيا ميغيل أغيلار وسفير اليابان ماساتو تاكاأوكا مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واضاف انه تم ايضا بحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة اضافة الى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاءات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.

