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بنك الائتمان يستقبل أسر الشهداء من دون مواعيد


استقبل نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف في مكتبه مدير عام مكتب الشهيد بالتكليف صلاح العوفان ومدير ادارة التوجيه والرعاية أشواق العرادة ومدير ادارة العمل الميداني سليمة مبارك والادارة التنفيذية للبنك، للبحث في مواضيع تخص أسر الشهداء.
جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث بين «الائتمان» و«مكتب الشهيد» بشأن الدور الذي يقوم به البنك والخدمات التي يقدمها الى أسر الشهداء، وتم الاتفاق على انشاء مكتب تنسيقي في بنك الائتمان لاستقبال أسر الشهداء وانجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.
وأكدت الناطق الرسمي باسم بنك الائتمان حباري الخشتي، ان الخدمات التي يقدمها البنك لأسر الشهداء واجب وطني، حيث يتم استقبالهم من دون مواعيد مسبقة حيث يوجد كاونتر لاستقبالهم في جميع فروع البنك منذ ما يقارب 30 عاماً حيث يسعى البنك الى تقديم أفضل الخدمات واعطاء الأولوية لهم.


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