«الداخلية» أنجزت مليونين و500 ألف إقامة «أونلاين»

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية إنجاز نحو 2?5 مليون معاملة خاصة بإقامة الأجانب في البلاد (أونلاين).

وقالت إنه نظرا للظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وانطلاقا من الحرص على صحة المواطن والمقيم أنجزت الإدارة العامة لنظم المعلومات 2?466?461 معاملة متعلقة بإقامة الأجانب (أونلاين) فضلا عن استقبال وإنجاز 800?099 معاملة عبر منصة المواعيد - بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.

وأوضحت أنه انطلاقا من الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتطوير قطاعاتها الخدمية فإنها تواصل استقبال طلبات المراجعين الراغبين في إنهاء خدماتهم (أونلاين) عبر موقعها الرسمي مبينة أنه «في حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات infogdis@moi.gov.kw».

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية أول من أمس الاثنين انتهاء لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية من أعمالها عن شهر فبراير مشيرة الى ان الأعمال التي تمت في هذه الفترة ستعرض بمقار اللجان حتى 15 مارس و«ستنشر بالجريدة الرسمية أعمالا مؤقتة».

وقالت الوزارة في بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني انه يجوز للناخبين طلب تعديل اعمال الجداول عبر الاضافة إليها أو الحذف منها وذلك من خلال اطلاعهم عليها والتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراج اسمائهم فيها وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة، وأضافت انه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 إلى 20 مارس الحالي وذلك إلى مقر اللجنة المختصة وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها.وذكرت ان اللجان المختصة ستقوم بالفصل في الطلبات المقدمة في موعد لا يتجاوز الخامس من شهر أبريل المقبل وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.

وأوضحت انه سوف تعرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض بمقار اللجان ابتداء من 6 حتى 15 أبريل كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه 20 أبريل وستحال هذه الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا لأحكام المادة (13) من القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

ونبهت الوزارة الناخبين إلى أهمية تعاونهم في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع والتقدم بطلبات الاعتراض إن وجدت على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.

