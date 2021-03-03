«القوى العاملة»: معالجة المشاكل الآلية

وطن النهار

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة، توجيهاتها إلى جميع إدارات العمل بتفعيل أقسام الاستقبال ومراقبة تسجيل البيانات لاستقبال الملاحظات الواردة من المراجعين فيما يتعلق بإتمام المعاملات التي يتم إجراؤها من خلال النظام الآلي للهيئة، مشيرة إلى تكليف إدارة نظم المعلومات بتوفير الدعم الفني لإدارات العمل حيث يعمل الفريق الفني على مدار الساعة لوضع الحلول الفنية المطلوبة لتسيير الأنظمة الآلية للهيئة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة مديرة ادارة العلاقات العامة أسيل المزيد، أن الجهود التنسيقية بين قطاعات الهيئة كافة متواصلة ومستمرة ولاسيما ادارات العمل بجميع المحافظات وبين ادارة مركز نظم المعلومات بهدف ازالة اية عقبات تتعلق بإنهاء معاملات المراجعين.

