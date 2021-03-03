«النيابة العامة» حققت بـ 21 ألفاً و363 قضية في 2020

وطن النهار

أعلنت النيابة العامة أنها تولت التحقيق خلال العام الماضي بـ 21363 قضية متنوعة انجزت 94 % منها.

وأضافت في احصائية رسمية ان قضايا القتل والشروع فيه بلغ عددها 74 قضية، فيما بلغ عدد قضايا الاتجار بالبشر 84، وقضايا العرض والسمعة 333، وبلاغات السرقة 1939.

وتركزت جرائم السرقة في محافظتي الجهراء والفروانية فيما برزت قضايا العرض والسمعة في محافظة حولي، وانحصرت قضايا الاتجار بالبشر في محافظة العاصمة، وبلغت أعلى نسبة لقضايا القتل والشروع فيه في محافظة الاحمدي.

ووفقاً للاحصائية، فقدت تولت النيابة 1782 قضية تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، دين فيها 543 متهماً بأحكام متنوعة بين الغرامة المالية والحبس.

وبلغ عدد قضايا تعاطي المخدرات 2059، وجرائم غسل الأموال 86 قضية، إضافة إلى 144 قضية اعتداء على المال العام.

وبلغ عدد المتهمين بارتكاب جرائم 16140 متهماً، بلغت نسبة الكويتيين منهم 49 %، وشكل الأحداث نسبة 14 في المئة منهم.

