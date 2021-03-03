«المعلومات المدنية»: لا استقبال لأي معاملة تنجز «أونلاين»

وطن النهار

قالت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إنها لن تستقبل أي معاملة يمكن إنجازها (أونلاين) وعبر الخدمات الإلكترونية المقدمة في موقعها الإلكتروني www.pack.gov.kw.

وأكدت الهيئة في بيان التزامها بتعليمات مجلس الوزراء بتحديد نسبة العاملين وخفضها في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30 %. وأضافت أنه سيتم تخفيض أعداد حجز المواعيد بما يتناسب مع طاقة العمل مشددة على عدم استقبال أي معاملة بدون موعد نهائيا. وأوضحت أن مواعيد استقبال المعاملات التي لا تنجز عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (أونلاين) وبحجز موعد مسبق ستكون في المبنى الرئيسي بجنوب السرة من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا للكويتيين ومن الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة 30ر5 مساء للمقيمين وفرع الجهراء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا. وذكرت أنه سيتم تسليم البطاقات الجاهزة في المبنى الرئيسي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء وفرعي الجهراء والأحمدي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.ودعت (المعلومات المدنية) الجميع إلى الالتزام بالقرارات والاشتراطات الصحية والتباعد حرصا منها على سلامة المراجعين وسلامة العاملين بالهيئة.

