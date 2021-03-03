حيدر: لا مبرر لمنع الباكستانيين من دخول الكويت

وطن النهار

أكد السفير الباكستاني لدى البلاد سعيد سجاد حيدر عمق العلاقات الكويتية - الباكستانية التي وصفها بالممتازة جداً أو في جميع المجالات.

وأكد في حوار مع النهار ان بلاده منفتحة على الكويت لان ما يجمعهما العديد من العوامل، مشيداً بدور الكويت الإنساني والعمل على تحقيق السلم والأمن في المنطقة، موضحاً ان بلاده لديها التوجه نفسه، بل هي دولة سخية وتقف مع المحتاجين.

وأكد على ان علاقة بلاده بدول الخليج جميعها قوية، مشيراً في الوقت ذاته الى الدعم الذي قدمته بلاده للوساطة الكويتية لتحقيق المصالحة الخليجية.

وقال نحن قريبون جداً من الدول الخليجية فما يجمعنا كثير.

وتطرق إلى وضع الكويت مواطني بلاده ضمن قائمة الدول الممنوعين من الدخول إليها، لافتا إلى ان زيارة وزير الداخلية الباكستاني المرتقبة إلى الكويت ستناقش هذا الأمر خصوصا بعد التعاقد مع 400 طبيب باكستاني، معتبراً ان هذا الأمر مؤشر إيجابي لحل هذا الاشكال، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الكويت لديها الرغبة في جلب اخصائيين واطباء من باكستان وذلك في أقرب وقت دون تحديد عدد المتعاقد معهم.

وأوضح أن الجالية الباكستانية في الكويت بواقع 100 ألف باكستاني تتمتع بوضع جيد وتحترم القانون الكويتي، ودعا إلى ضرورة رفع بلاده من قائمة الدول المحظورة بسبب ما أسماه عوامل من الماضي ووضع بلاده قبل أكثر من 15 سنة على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتطرق اثناء الحديث عن الاجراءات التي تتخذها بلاده في التدقيق على جوازات السفر وإصدار التأشيرات ومنع تسلل الإرهابيين وتجار المخدرات من دول الجوار، خصوصاً افغانستان.

كما تحدث عن العلاقات التجارية والاستثمارات وفيما يلي التفاصيل:

? كيف تقيمون العلاقات الكويتية - الباكستانية؟

? أولاً اشكركم على الاستضافة واهنئ الكويت بمناسبة اعيادها الوطنية، فعلاقاتنا مع الكويت ممتازة جداً وقوية وفي جميع المجالات وهذه العلاقات بنيت وانطلقت منذ سنوات بعيدة ولربما لقرون.

نحن منفتحون على الكويت كثيراً فما يجمعنا العديد من الأمور سواء الدين والعادات والرؤى المشتركة حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فالكويت وباكستان ومنذ استقلالهما لديهما علاقات سياسية متميزة، وهناك تبادل للزيارات على أعلى المستويات والعلاقات فيما بيننا ليست محصورة في مجال واحد وانما في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارة والاجتماعية والاستثمارية، كما لدينا جالية تقدر بـ 100 ألف باكستاني يعملون في الكويت.

حظر

? تحدثتم عن أن هذه العلاقات قديمة ومتينة الا ان عدد ابناء الجالية صغير مقارنة بجنسيات اخرى سواء كانت آسيوية أو عربية ما السبب وراء قلة عدد جاليتكم في الكويت؟ ولماذا لاتزال الجنسية الباكستانية على قائمة المحظورين من إصدار تأشيرات لهم حتى الآن؟

? انت تعلمين أن باكستان لاتزال من ضمن قائمة الدول المحظورة لاصدار تأشيرات لمواطنيها، رغم ان باكستان هي دولة قريبة جداً من دول الخليج ولا أعني قرب المسافة وانما قريبة لهم فهم أشقاء لنا ومنها الكويت ولدينا عدد جيد جداً من المهنيين وهم مرحب بهم في دول الخليج الاخرى فهناك اعداد كبيرة جداً من مواطنينا الأكفاء وذوي المهارات متواجدون في دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات وقطر وهناك عدد منهم من رجال الأعمال والمهندسين والتقنيين واطباء، لكن بالمقابل نجد أن عدد أبناء جاليتنا يتناقص في الكويت يوماً بعد يوم وهذا أمر مؤثر بالنسبة لنا ومحزن، ونحن نحاول جاهدين بتقديم ما ينفي من خلفيات حول شعبنا للسلطات الكويتية والمرتبطة بأحداث قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات مضت ولهذا فإن العمالة الماهرة الباكستانية تشهد نقصا في الكويت، فنحن لدينا مهارات كبيرة دولية وحققت نجاحات كبيرة في شتى دول العالم، ونحن مستغربون لماذا يرحب بالعمالة الباكستانية الماهرة في جميع الدول باستثناء الكويت؟، فلا يستطيع حتى من تربوا وولدوا هنا بالكويت ولديهم اسرهم ان يزوروا الكويت فهناك امور صعبة جدا يعاني منها هؤلاء، فحتى رجال الاعمال الذين لديهم اعمال تجارية وعلاقات مع تجار كويتيين لا يستطيعون المجيء وهذا للاسف قد يؤثر على نمو وتطور علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية فحتى الالتحاق بعائل متوقف رغم ان بعض العمالة الماهرة التي ولدت وتربت بالكويت تجيد التحدث باللغة العربية اضافة الى الانكليزية.

وهناك المدارس الباكستانية بها عدد ليس بكبير من ابناء الجالية الباكستانية الا انها تستقبل ابناء الجاليات العربية الاخرى التي تثق بالمنهج الباكستاني وهو منهج عالمي ومتطور. لكننا نواجه مشكلة كبيرة وهي عدم وجود عدد كافٍ من اساتذة باكستانيين يلبي حاجيات هذه المدارس واقبال الطلاب العرب عليها.

مدارس باكستانية

? هل ناقشتم هذه الامور مع السلطات الكويتية، وكم عدد المدارس الباكستانية المتواجدة بالكويت؟

? نعم ناقشنا هذه الامور جميعها مع الجانب الكويتي بشكل ودي واعتقد المشكلة ان الكويت لا تجلب العمالة الافضل والماهرة من باكستان، هذا الامر هو الذي اعطى الصورة غير الحقيقية لجاليتنا في الكويت، حيث إن الدول الحليفة الاخرى تتعاقد مع العمالة الماهرة والمتمكنة وعدد المدارس الباكستانية او التي تحمل علامة باكستان تتراوح ما بين 13 إلى 15 مدرسة.

? لربما لا يزال تخوف الكويت لجلب العمالة وذلك لما يقال عن وجود ارهابيين ببلدكم وكذلك ارتفاع معدلات الجريمة والمخدرات لماذا لم تقدموا توضيحات للسلطات الكويتية بهذا الخصوص؟

? نعم ناقشنا هذه المواضيع وقدمنا توضيحات للسلطات الكويتية العديد من المرات واثبتنا ان باكستان تصنف على انها دولة آمنة وان الاوضاع تغيرت بعد الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب من قبل سلطاتنا وكذلك دول التحالف في هذا المجال وما يزال يعمل به هنا هو راجع الى اكثر من 15 سنة مضت حيث تغير الوضع هناك فصحيح اننا مررنا بظروف صعبة في مكافحة الارهاب والجريمة بسبب ما حدث في افغانستان ولكن الارهاب لا مكان ولا دين له ولدينا الان الآلاف من جنودنا يحرسون الحدود مع افغانستان واوقفوا التهريب ودخول الارهابيين فاصبحت بلدنا من الدول الاكثر امنا وامانا بالعالم.

وبخصوص مكافحة المخدرات فقد استطاعت باكستان ومن بين دول ليست بكبيرة مكافحة المخدرات وهناك اجراءات دقيقة جدا على جوازات السفر واصدارها بباكستان ويعد نظامنا من الانظمة المتينة والجيدة في التدقيق على جوازات السفر والدخول والخروج سواء المواطنين او غيرهم، فلدينا احدث الاجهزة التي تستخدم في هذا المجال الامر الذي ادى الى انخفاض جريمة الاتجار بالمخدرات، رغم المشكلات التي نعاني منها بسبب استضافتنا لعدد هائل من اللاجئين وغير الباكستانيين الا ان الاجهزة الامنية بباكستان ومنذ عام 2011 وهي تستخدم الاجهزة الحديثة للتدقيق، فالعالم يجب ان يدرس تجربة باكستان في عملية التدقيق ومكافحتها للجريمة والارهاب والقضاء عليه.

فبلدنا دولة مسلمة منفتحة ولديها اقتصاد قوي في المنطقة وفي الوقت نفسه استطاعت ان تتغلب على جميع المشكلات وان تنخرط في المجتمع الدولي. كما اننا في سفارتنا بالكويت وكذلك بسفاراتنا لدى دول العالم نستخدم المنهج الحديث للتدقيق على مواطنينا العاملين في هذه الدول سواء للتأكد من صحة تأشيرة الدخول وكذلك جوازات السفر، كما نستخدم الأونلاين في جميع معاملات مواطنينا فحتى اننا لا نستقبل المعاملات المالية مباشرة وانما الدفع يكون عبر الأونلاين.

اذا هناك شفافية كبيرة في ميكانيزمات التعامل، وقد نجحت باكستان في التغلب على جميع المصاعب والتحديات واصبحت البلد الاسلامي النموذجي في مكافحة الارهاب والجريمة ونموذجاً للتطور والنمو الاقتصادي والتكنولوجي.

النفط الكويتي

? ماذا عن العلاقات التجارية ما بين البلدين وكيف تصفها؟

? هذا سؤال جيد جدا، لان علاقاتنا التجارية ترتكز على استيراد النفط الكويتي ونحن نعتمد عليه بشكل كبير ويقدر التبادل التجاري ما بين البلدين باكثر من مليار دولار لكن قيمته الاكبر من الجانب الكويتي، حيث اننا نستورد النفط ومشتقاته من الكويت وفي المقابل هناك استثمارات كويتية جيدة بباكستاني ونحن فخورون ومرحبون بها، فنحن الدولة التي توفر للكويت مخزونا غذائيا حلالا باعتبارنا دولة اسلامية ونحن دولة كبيرة جدا ونوفر المواد الغذائية والزراعية واللحوم للعديد من الدول.

لكن هذا ليس بكافٍ، حيث إن مدخول المنتجات النسيجية لباكستان يتعدى 16 مليار دولار وهناك العديد من مجالات التعاون في هذا المجال فلدينا صناعة قوية.

كما ان باكستان تعد الدولة الرائدة في صناعة مواد رياضة كرة القدم فاكثر من 80% من هذه المنتجات في كأس العالم تصنع بباكستان فضلا عن صناعتنا في العديد من الامور التقنية والالكترونية والهندسية والرياضية وهناك اتفاق ما بين باكستان والصين في مجال الاقتصاد يتعدى الـ 60 مليار دولار، وصنفت باكستان من أهم الوجهات السياحية وأجملها في العام الماضي، حيث انها تصنف من بين الـ 5 الاوائل في العالم.

وهناك بعض الدول للاسف تحاول ان تشوه صورة باكستان لدى الدول الصديقة والشقيقة وهذا لتحقيق مآرب سياسية فباكستان دولة كبيرة وشعب واع وجاد ودولة لديها مقدرات ولديها تعاون مع الكويت في العديد من القضايا الدولية وتنسيق في المحافل الدولية سواء في منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة.

وهما يتقاسمان الرؤى الايجابية حول قضايا العالم الاسلامي، فضلاً على اننا الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً.

المصالحة الخليجية

? كانت باكستان تساند وتدعم الجهود الكويتية للمصالحة الخليجية، حدثنا عن هذا الدعم؟

? نعم باكستان لديها علاقات متميزة واخوية مع جميع الدول الخليجية وقد دعمت الجهود والمساعي الكويتية لتحقيق هذه المصالحة فلدينا عامل مشترك بيننا وهو ان بلدينا يعملان على تحقيق السلم ودعم الأعمال الانسانية في المنطقة والعالم.

وباكستان مثل الكويت معروفة في المجتمع الدولي على انها دولة سخية في المجال الانساني ونجد الباكستانيين في الصفوف الأولى في هذا المجال.

كما ان باكستان كانت مشاركة بقواتها لتحرير الكويت في عام 1991، لاسيما ان باكستان من الدول القليلة جدا التي استطاعت مواجهة (كوفيد 19)، فلدينا اطباء اكفاء استطاعوا مواجهة هذه الجائحة ومساعدة الدول الصديقة والشقيقة في هذا المجال.

استعانة طبية

? صحيح.. الكويت استعانت بأطباء من باكستان لمواجهة كورونا، كم عدد الواصلين الى الكويت وهل هناك اعداد اخرى قادمة؟

? نعم هناك اتفاق ما بيننا بتزويد الكويت بأطباء باكستانيين وهم من المهرة والاستشاريين فضلا عن تزويدهم بطاقم من الممرضين باعتبار ان لدينا مدرسة متخصصة وذات سمعة طيبة لتخريج الممرضين، حيث وصل حتى الآن الى الكويت 40 طبيباً وسيصل آخرون اتوقع في القريب العاجل، خصوصا وان هناك طلبات كثيرة على الاطباء الباكستانيين وفي حال تأخر الكويت عن استقدام عدد أكبر فسوف يتوجهون الى دول اخرى ولذلك اتوقع ان الكويت ستستعين باطباء واطقم طبية باكستانية في المستقبل فهناك عدد لا بأس به من الاطباء الباكستانيين المتواجدين في منظمة الصحة العالمية، لان الشهادات الباكستانية في مجال الطب والهندسة وغيرها معترف بها في جميع دول العالم.

? هل العقود المعروضة من قبل الكويت مجزية لهؤلاء مقارنة بما تقدمه دول اخرى لهم؟

? نعم اعتقد ان العقود مجزية لان هؤلاء الاطباء هم على درجة عالية من المهارة والتخصص، فهم من الاستشاريين ولديهم خبرات دولية ونحن استطعنا ان نواجه هذه الجائحة بطريقة واسلوب جيد جدا وهذا معترف به بدليل ان اقتصادنا لم يتراجع مقارنة بالاقتصاديات الاخري بل شهد نموا ملحوظا فقد كانت هناك توعية بالمرض ومراقبة الحالات عن كثب.

? هل تعني ان الوضع الصحي في بلدكم تحت السيطرة؟

? نعم الوضع مسيطر عليه ولايمكن النظر الى الاعداد التي تتزايد وتتناقص يوما بعد يوم، ولكن الاهم من ذلك هو مواجهة هذا الوباء الجيد بتوفير العناية الطبية للمصابين.

وهذا متوافر لدينا بوجود أطقم طبية مجهزة وهناك اجراءات تتخذ مع المناطق التي تصاب او يكتشف بها المرض حيث تعزل تماما ويمنع الدخول والخروج اليها سوى لايصال الاكل لسكانها.

تلقيح

? هل بدأتم عملية التلقيح، وما اللقاح المعتمد لديكم؟

? نعم بدأت عملية التلقيح واعتمدنا اللقاح الصيني ونحن اعتمدنا النظام نفسه في سفارتنا هنا حيث اوقفنا استقبال مواطنينا على ان يتم انجاز معاملاتهم عبر الأونلاين.

الجالية الباكستانية

? كيف تصف وضع الجالية الباكستانية في الكويت وما المشاكل التي يعانون منها؟

? وضع جاليتنا نستطيع ان نقول عنه انه جيد وجاليتنا تتبع القوانين الكويتية وتطبقها وليس لدينا مشاكل كبيرة حيث ان ابناء الجالية جادون في عملهم ويقومون بمهام على أكمل وجه، فهي جالية مسالمة وهم محبون للكويت لان معظمهم من مواليد الكويت او عاش فيها لسنوات طويلة ولذلك فهم يعتبرون الكويت بلدهم الثاني كما انهم يجيدون اللغة العربية ومنهم من لديه استثماراته الصغيرة وكبر في السن ويريد أن يأتي بأبنائه لتسير هذه المشاريع التجارية.

فهناك مهارات صغيرة يجيدها الباكستانيون دون غيره ولذلك فهم يريدون ان يتعاملوا كما يعامل الباكستانيون في دول خليجية اخرى.

فالأمر غريب جدا فهناك موظفون كبار في دول الخليج لايسمح لهم بالدخول الى الكويت لحضور اجتماعات تعقد هنا وهذا امر مؤلم فانا اتلقى العديد من الرسائل يوميا بهذا الخصوص.

? هل تعرضون هذه الشكاوى على السلطات وما ردها؟

? نعم نعرضها عليهم والاجابة تكون سوف نقوم بمعالجتها مع الجانب الباكستاني ونحن نتوقع زيارة لوزير الداخلية الباكستاني لبحث مثل هذه الأمور مع الجانب الكويتي ونحاول انهاء هذا الاشكال القائم لكن الشيء الإيجابي هو وصول عدد من الأطباء وهذا مؤشر جيد بالنسبة لنا، ونتوقع ان يأتي المزيد في وقت قصير جداً، وذلك لوجود رغبة كويتية للاستعانة بالأطباء الباكستانيين وسنبذل جهدا الآن ليكون الرقم مرتفعاً.

? ذكرت ان هناك استثمارات كويتية في بلدكم فما نوع هذه الاستثمارات ووضعها؟

? هناك استثمارات كويتية في مجال الطاقة الشمسية والنفطية وهناك جمعيات تنشط في باكستان لان بلدنا بلد منفتح على الاستثمارات الأجنبية.

وهناك تسهيلات تقدم للمستثمرين، خصوصا في المجال السياحي وهو مركز عليه من قبل الجانب الكويتي، لان الشمال الباكستاني مكان سياحي بامتياز والطقس مناسب جدا ورواده كثيرون ووجهة سياحية مهة في آسيا بعد نيبال وهناك استثمارات مهمة هناك.

دعم نووي

? دائماً ما نعرف عن فخرنا بأن باكستان الدولة الاسلامية الوحيدة النووية فهل هناك أي تعاون بين الكويت وباكستان في الأبحاث النووية السلمية وكيف تصف دعم الكويت لبلدكم في هذا المجال؟

? نحن نتعاون في المجال التقني والهندسة باعتماد المهندسين الباكستانيين في مجال توليد الطاقة الشمسية والكهربائية، وهذا يتعلق بالاستثمارات بالكويتية المتواجدة بباكستان، وهناك مختصون متواجدون في الكويت الا ان عددهم يتناقص يوما بعد يوم، ومنهم من المهندسين الأكفاء، وبالامكان الاستعانة بهم في المستقبل، كما ان هناك استعدادا باكستانيا لتزويد الكويت بالمهارات والكفاءات اللازمة في العديد من المجالات باعتبارها دولة غنية بالكفاءات.

تعاون عسكري

? لديكم علاقات متميزة مع الكويت في المجال العسكري حدثنا عن هذا التعاون بين البلدين؟

? نعم، هناك تعاون وتنسيق بين جيشي البلدين وانوه الى مشاركة قواتنا في حرب تحرير الكويت والجيش الباكستاني معروف بمهارته، فالتعاون القائم بيننا يعتمد على تبادل التدريبات واستضافة باكستان لضباط كويتيين.

فهناك عدد من الضباط الباكستانيين المتقاعدين يعملون في الجيش الكويتي، ونحن بلد لديه صناعة عسكرية ودفاعية مهمة فلدينا طائرات FG17 ولدينا مهندسون مهرة في هذا المجال.

وباكستان تتشارك مع 45 دولة في التدريب وبامكاننا التوسع مع الكويت في هذا المجال لتبادل الخبرات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان حماية وسلامة المتدربين وكذلك المعدات، فهناك امكانية التعاون فيما بيننا.

? كيف تقيمون العلاقات مع الولايات المتحدة والإدارة الجديدة؟

? ان العلاقات الباكستانية - الاميركية دائماً جيدة وباكستان تلعب دوراً سلمياً في المنطقة، وهناك تعاون فيما بيننا ونحن نساعد الولايات المتحدة وغيرها في أفغانستان لمحاربة الإرهاب وايجاد الحل السلمي في افغانستان وبيد الأفغان، ولاسيما ان بلدنا دائما يلعب دورا مساندا للجهود الدولية في المنطقة والعالم.

