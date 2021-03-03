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وطن النهار

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من المعلمين العالقين ولم يتمكنوا من العودة خلال الشهر الحالي

«التربية»: إيقاف رواتب المغادرين في عطلة الربيع


تتجه وزارة التربية، إلى اتخاذ قرار يقضي بإيقاف رواتب المعلمين العالقين في بلدانهم الذين غادروا الكويت خلال عطلة الربيع، حيث أكد وكيل التعليم العام أسامة السلطان، البدء في حصر الأسماء المعنية من المناطق التعليمية.
وذكر السلطان في نشرته الصادرة للمناطق التعليمية والتي حصلت «النهار» على نسخة منها، انه «نظرًا لبدء دوام العاملين للفصل الدراسي الثاني بمختلف المراحل التعليمية يرجى التعميم على جميع مراكز العمل لديكم حصر أسماء العاملين غير الكويتيين، الذين لم يباشروا العمل في الفصل الدراسي الثاني، وكانوا على رأس عملهم حتى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021.
وأكد أهمية أن تشمل الكشوف البيانات الشخصية للمعلم بما فيها الاسم والرقم المدني والتخصص ومركز العمل، بالإضافة الى الجنسية والمنطقة التعليمية التابع لها وسبب الانقطاع».
ودعا إلى مخاطبة جهات الاختصاص لدى المناطق التعليمية وديوان الوزارة لوقف الراتب، في حال اكتمال مدة انقطاعهم للفترة القانونية المنصوص عليها بالقرار رقم 41 لسنة 2006، والالتزام بتنفيذ كل اللوائح والنظم لهذا الشأن وتعميمات الخدمة المدنية بشأن العالقين خارج البلاد.
وشدد على ضرورة تزويد قطاع التعليم العام بنسخة ورقية مجمعة معتمدة من الرئيس المباشر والمنطقة التعليمية، إضافة إلى نسخة إلكترونية تحمل البيانات حتى يتسنى متابعة الأمر مع القطاعات ذات الاختصاص.


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