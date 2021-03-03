رفع ملاحظات التعليم «المتزامن» الأسبوع المقبل

وطن النهار

علمت «النهار» من مصادرها ان وزارة التربية ممثلة في قطاع التعليم العام اوعزت الى الجهات المختصة رفع تقرير خاص بالحركة التعليمية لطلبة الصفوف الابتدائية الاولى، مؤكدة على اهمية رصد العملية التفاعلية بين المعلمين والمتعلمين خلال الاسبوع الاول من تطبيق التجرية الجديدة على تلاميذ صفوف الاول والثاني والثالث الابتدائية.

واكدت المصادر ان التواجيه الفنية بدأت برصد الملاحظات الواردة من قبل الهيئات التعليمية ولاسيما تلك التي صاحبت عملية التعليم المتزامن الذي طبق على الصفوف سالفة الذكر اليومين الماضيين مع بداية الفصل الدراسي الثاني للمرة الاولى في حياتهم، مشيرة الى ان تجربة الحصص المتزامنة تعد الانسب لطلاب الصفوف الاولى باعتبار انه يخلق التفاعل الايجابي بين الاطفال والمعلم، الامر الذي يعطي جرعة تحفيزية للطالب للمشاركة في الدرس.

وذكرت المصادر، ان المعلمين رصدوا بعض الملاحظات والمشكلات التي وقعت في بعض المدارس، خلال اول يومين في تطبيق تجربة التعليم المتزامن على الصفوف الابتدائية الاولى، موضحة ان هناك صعوبة في السيطرة على الطلبة خصوصا الذين يتسببون بفوضى اثناء الدرس كانت السمة الغالبة على الحصص المتزامنة للصفوف الثلاثة الاولى.

من جانب آخر، أصدر مدير عام منطقة الاحمدي التعليمية منصور الديحاني، نشرة عامة لمديري ومديرات المدارس، بشأن حملة وزارة الصحة لتطعيم طلبة الصفوف الخامس والسادس والثاني عشر في مدارس وزارة التربية، موضحا أن إطلاق حملة التطعيم لتشمل طلبة وطالبات الصفين الخامس الابتدائي والثاني عشر وطالبات الصف السادس. وأشار الديحاني إلى تحديد المدارس التي ستكون مراكز حملة التطعيم في محافظة الاحمدي، مبينا أنه تشمل ابتدائتي ابن خلدون للبنين والفارعة بنت حرب للبنات الكائنتين في مدينة صباح الاحمد قطاع B، ومتوسطتي سهيل بن عمرو القرشي للبنين وعاتكة بنت عبدالمطلب للبنات الواقعتين في ضاحية جابر العلي بقطعة 7، داعيا الطلاب والطالبات لاجراء التطعيم في سبيل تحقيق الاهداف المرجوة منه.

