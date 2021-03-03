نادي الطموح نظَّم «للسلام وطن»

وطن النهار

تحت رعاية رئيس مجلس ادارتي نادي الطموح الكويتي الرياضي والجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب محمد بورسلي نظم نادي الطموح الرياضي وجمعية أولياء أمور المعاقين فعالية «للسلام وطن»، بالتعاون مع الفنان المبدع بدر بن غيث، وذلك ابتهاجاً واحتفالاً بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت مع مرور الذكرى الستين للاستقلال والذكرى الثلاثين للتحرير. وبهذه المناسبة تقدمت رحاب بورسلي برفع أسمى آيات التهاني باسمها وباسم أعضاء مجلس الإدارة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد وإلى الشيخ مشعل الأحمد ولي عهده الأمين وعموم الشعب الكويتي بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية، متمنين أن يديم على الكويت الأمن والأمان والازدهار والاستقرار. وذكرت بورسلي أن الفعالية التي أقيمت في حديقة مشرف استهدفت إشراك أبناء النادي في الاحتفال بالعيد الوطني تحت شعار «للسلام وطن»، ليقوموا برسم لوحات تتعلق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا جميعاً كمواطنين ومقيمين، ما يسهم في تنمية مواهبهم في التعبير عن كل ما يتعلق بحب الوطن، وهذا من شأنه تنمية الروح الوطنية والفخر والولاء بالانتماء لوطنهم.