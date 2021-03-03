متخصصون: «الكمامة» و«التباعد» سر الحماية من موجة «كورونا» الثانية

وطن النهار

دفع ارتفاع حالات كورونا في السعودية وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إلى إطلاق تحذير جديد لأفراد المجتمع، إذ دعا الجميع إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، مؤكداً أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم بالتزامهم وبدعم متواصل وبذل سخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء.

وقال: «تلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل -بإذن الله- مواجهته والتصدي له». ودفع هذا الخطاب الذي خاطب به وزير الصحة المجتمع من القلب إلى القلب المختصين إلى نصح المجتمع بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية لمنع زيادة إصابات كورونا، لافتين لـ«النهار» إلى أن للأسرة دورا كبيرا ومهما جدا في الجانب الوقائي، فالوالدان يجب ان يكونا قدوة لأفراد الأسرة الآخرين خاصة فيما يتعلق باتباع الاشتراطات المنصوص عليها. ويرى استاذ علم الاجتماع التربوي البروفيسور محمود كسناوي، إن الأمر مازال مرتهنًا على الوعي المجتمعي وأي إخلال بالاشتراطات الصحية فإننا سنعود مجددًا إلى المربع الأول، لذا فإن خير نصيحة هي عدم التراخي والتساهل وتنفيذ توجيهات الصحة. من جانبه، دعا الباحث الاجتماعي طلال الناشري، أفراد المجتمع بالتفاعل إيجاباً مع القرارات الجديدة وعدم التساهل بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال يجب أن تعامل القرارات الجديدة من قبل أفراد المجتمع بروح الانتماء والمواطنة في سبيل أن تكتمل كل الجهود المنصبة لتطويق ومحاصرة فيروس «كوفيد- 19»، إذ إن الجهود التي بذلتها السعودية لمواجهة الجائحة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لا ينكرها إلا جاحد، فما زال دور المواطن والمقيم كبيراً إلى الآن للتعامل مع هذا الحدث الاستثنائي وخصوصاً أن تحديات المرض ما زالت إلى الآن قائمة، ما يضاعف من المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد في المجتمع.

واعتبر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد إعجاز، أن الاعتقادات الخطأ التي ذهب اليها البعض خلال الفترة الماضية بأن عدم ارتداء الكمامة والاقتراب من الآخرين دون تطبيق التباعد الجسدي لن يعّرض الفرد لفيروس كورونا، مؤكدًا إن التقيد بالإجراءات الاحترازية أظهرت في جميع المجتمعات العالمية كفاءة عالية في الحد من انتشار الفيروس، وقد رأينا ذلك خلال الموجة الأولى من الفيروس في العام السابق، وكيف بفضل الله تمكنت المملكة من البقاء في وتيرة معتدلة جدًا مقارنة مع البلدان الأخرى. من جانبه، يقول استشاري الأورام الدكتور هدير مير: ولله الحمد تجاوزنا مرحلة مهمة في مواجهة كورونا وقطعنا أشواطاً كبيرة في تطويق ومحاصرة الفيروس إلا أن المرحلة الحالية تعد من أهم مراحل مواجهة كورونا، إذ مازال الأمر مرتهنًا على الوعي المجتمعي وأي إخلال بالاشتراطات الصحية فإننا سنعود مجددًا إلى الخلف، لذا فإن خير نصيحة هي عدم التراخي والتساهل وتنفيذ توجيهات الصحة، فحديث الوزير يحمل في مضامينه الشفافية والصراحة. وفي السياق نصح د. خالد باواكد أفراد المجتمع ، بالتقيد بالاشتراطات الصحية حتى لو أتم الفرد أخذ الجرعتين، فالكمامة ضرورية وملزمة حتى يتم الإعلان نهائيًا بخلو العالم من الفيروس الشرس، فالمرحلة الحالية مع رفع الكثير من القيود جاءت بعد المؤشرات الإيجابية التي كان أبطالها أفراد المجتمع في تنفيذ برامج الوعي المجتمعي، ولكن الآن ومع زيادة عودة الحالات فإن وزارة الصحة قد تتخذ مستقبلاً خطوات احترازية أكثر ومن الممكن تكون صعبة للأفراد، لذا فإن واجب المجتمع تجنب التراخي وعدم التساهل والمشاركة الايجابية في محاصرة فيروس كورونا نهائيًا. وأكد أن الجهات الصحية تبذل جهودًا كبيرة في توعية أفراد المجتمع وتحث على ضرورة أخذ التطعيم واستمرار ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، فمن واجب أفراد المجتمع التعاون مع هذه الجهات في التقيد بالتدابير الصحية الاحترازية والمبادرة بأخذ التطعيم واستمرار تطبيق الاشتراطات الصحية.

