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لإقامة مشروع جنوب سعد العبدالله

«الإسكان البرلمانية» رفضت «المطور العقاري»


أعلن عضو لجنة شؤون الاسكان البرلمانية النائب د. صالح الشلاحي عن رفض اللجنة لاقامة مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله من خلال «المطور العقاري».
وكانت لجنتا الاسكان والميزانيات البرلمانيتان قد انعقدتا امس، حيث ناقشت لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية موضوع المطور العقاري وما يستجد من اعمال بحضور ممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
فيما تناولت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشــــروع قــــانون بــــربط ميزانيــــة الهيئــــة العامــــة لمكافحــــة الفساد للسنة الماليـة 2021-2022 والحســاب الختــامي للهيئــة للسنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وملاحظـــات ديـــوان المحاســـبة بشـــأن الحســـاب الختـــامي للهيئـــة، وذلك بحضور ممثلين عن كل من الهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وجهاز المراقبين المالي.


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