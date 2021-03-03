«السكنية» تسلَّمت 6342 قسيمة في المطلاع

وطن النهار

سلمت الشركة الصينية منفذ العقد الثاني لمشروع مدينة المطلاع السكنية والتي يحتوي عقدها 18519 قسيمة المرحلة الثانية من الاعمال بشكل ابتدائي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية واللجنة التفصيلية المكونة من عدة جهات حكومية. وقال الوكيل المحلي للشركة الصينية عبدالله العلي ان الاجتماع التفصيلي مع جهات الدولة تخلله استعراض ابرز الانجازات ضمن مرحلة التسليم الثانية حيث بلغ اجمالي عدد القسائم المسلمة 6342 قسيمة في ثلاث ضواحٍ سكنية. وأشار الى ان المقاول كان حريصا على تنفيذ المشروع وفق الاشتراطات المطلوبة والجدول الزمني المتفق عليه حيث عمل على تجاوز التحديات التي كان ابرزها ما يرتبط بصلابة الأرض وكمية الدفان الكبيرة.

وذكر العلي ان الشركة الصينية سلمت 2172 قسيمة في الضاحية N5 الى جانب 1757 في N7 و2413 في N12، مبينا ان الضواحي المسلمة شملت محطات كهرباء فرعية باجمالي 148 محطة.

وعن المرحلة الأولى استعرض مدير العلاقات العامة للوكيل المحلي احمد الغريب في تصريح على هامش اجتماع اللجنة الحكومية ان الجهود التي قام بها المقاول الصيني منفذ العقد الثاني انتهت الى تسليم 12177 قسيمة في 6 ضواحٍ في المرحلة الأولى.

ولفت الى ان الشركة تبذل جهودها حاليا لتنفيذ مشروع الخزانات لتسليمه في الوقت المحدد وفق الخطة الموضوعة مع الاسكان.

وذكر ان الشركة اهتمت وما زالت بتطبيق اشتراطات الامن والسلامة وتطبيق جميع ملاحظات اللجنة المطلوبة في التقارير ومحاضر الاجتماعات.

