المحكمة الدستورية تفصل اليوم في عضوية بدر الداهوم

وطن النهار

تفصل المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي اليوم في الطعن ببطلان عضوية النائب بدر الداهوم في الدائرة الانتخابية الخامسة في انتخابات مجلس الامة مع ما يترب على ذلك من اثار اخصها عدم صحة عضويته واعادة الانتخاب وذلك لما اثاره الطاعن ان الداهوم ادين في القضية رقم 13/2012 جنايات امن دولة وموضوعها الطعن علنا في حقوق الامير وسلطاته بحكم نهائي وكذلك ادين في القضية رقم 148/2014 جنايات العاصمة بالاشتراك في موكب عام وغير مرخص وهي جرائم مخلة، الامر الذي يكون معه المطعون ضده الاول فاقدا لشروط حسن السمعة، فيما تفصل اليوم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من النائب السابق عبدالله الكندري بشأن انتخابات رئاسة مجلس الامة والتي شابها عيوب جسيمة وشبهة تزوير لوجود اوراق مختومة بختم المجلس واخرى ليست مختومة بختم المجلس مما يثبت معه شبهة تزوير العملية الانتخابية.

وكان الطعن طالب بعدم صحة عضوية المطعون ضده النائب بدر الداهوم لمجلس الامة لانتخابات التي اجريت في 5/12/2020 لمخالفتها لاحكام القانون رقم 35/1962 المعدل بالقانون رقم 27/2016 بشأن انتخابات مجلس الامة على سند من القول بأنه قد ادين في القضية رقم 13/2012 جنايات امن دولة وموضوعها الطعن علنا في حقوق الامير وسلطاته بحكم نهائي وكذلك ادين في القضية رقم 148/2014 جنايات العاصمة بالاشتراك في موكب عام وغير مرخص وهي جرائم مخلة الامر الذي يكون معه المطعون ضده الاول فاقدا لشروط حسن السمعة. يذكر ان دفاع النائب الداهوم امام المحكمة الدستورية طالب برفض الطعن المقدم ضد موكله، وتمسك بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3546/2020 اداري 4 والمستأنف رقم 1521/2020 استئناف اداري والمطعون عليه بالطعن بالتمييز رقم 2580/2020 اداري.

