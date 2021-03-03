تعايش الوطني مع القومي

آراء

تحدثنا منذ أسبوعين عن أهمية انتقال الدولة الوطنية القطرية من وضعها الحالي المليء بنقاط الضعف إلى الدولة الوحدوية، تدريجياً وسلمياً وتضامنياً متبادلاً، مع باقي الاقطار العربية الاخرى. وبينا أهمية البدء بخطوات ونشاطات تهيئ وتسهل ذلك الانتقال، كخطوة اصلاح الجامعة العربية من أجل قيامها بدور نشط ومبادر في حقول التوحيد القومي في شتى الامور المجتمعية. وبالطبع سيكون إصلاح الجامعة في الاساس على ايدي انظمة الحكم العربية.

دعنا اليوم ننظر في أنواع الادوار التي يمكن لمؤسسات المجتمعات المدنية العربية القيام بها وذلك من أجل المساهمة في تهيئة الأجواء لذلك الانتقال الوحدوي المنشود.

في اعتقادي ان مبادرة جميع الاتحادات او التجمعات الوطنية، في جميع الحقول ودون أي استثناء، للطرح والعمل من أجل قيام اتحادات قومية عروبية فيما بين تلك الاتحادات الوطنية، سيكون مدخلاً لخلق تلك الاجواء الإيجابية الوحدوية. ويستطيع بعض أعضاء تلك الاتحادات الوطنية، ان وجدوا تردداً من قبل قياداتهم او تزمتاً وطنياً لا يقبل فكرة العمل العربي المشترك، ان يبادروا بطرح الموضوع اثناء اجتماعات الهيئات العامة لتلك الاتحادات واقناع الاغلبية بتبني التوجه الوحدوي في حقل نشاطهم.

إن قيام الاتحادات القومية العربية سيساهم إلى أبعد الحدود في ترسيخ وتجذير مشاعر الانتماء الى وطن عربي واحد وامة عربية واحدة، وفي اكتشاف ميزات العمل العربي الجماعي وقدراته الهائلة، وفي الشعور بالاطمئنان القومي تجاه منافسات وتحديات الخارج غير العربي، وفي بناء العواطف الانسانية الاخوية عند الإنسان العربي تجاه كل الشعوب العربية الأخرى، وعلى الأخص أبان حلول المصائب الطبيعية أو المدبرة من قبل أعداء الخارج.

وبوجود تلك الاتحادات القومية التعاونية يأمل الانسان في التقليل من المناكفات العبثية باسم الوطنية المتزمتة، كما حصل احياناً في حقل المنافسات الرياضية فيما بين الفرق العربية الوطنية. وهي مناكفات لا تقف عند يوم الخلاف وانما تستعملها جهات مشبوهة خارجية وداخلية من اجل خلق المزيد من الاحتكاكات والصراعات البينية العربية الصبيانية. ولعل ما حدث من مماحكات تناحرية فيما بين الجمهور المصري الشقيق والجمهور الجزائري الشقيق اثناء إحدى مباريات كرة القدم التنافسية منذ فترة قصيرة يبين مخاطر التزمت الوطني على حساب رحابة وسماحة القومي المشترك.

ان تلاقي اعضاء الاتحادات الوطنية والعمل مع بعضهم البعض تحت الجناح القومي المشترك سيقود إلى بناء صداقات وذكريات وآمال مشتركة، تماماً كما فعلت مختلف الجامعات العربية عندما ضمت في جوانبها مجاميع طلابية من مختلف الاقطار العربية فساهمت في بناء روح المحبة والاخوة والتفاهم المشترك فيما بينهم. ومع الاسف فان تلك الظاهرة القومية قد تراجعت بسبب وجود جامعات وطنية في جميع اقطار الوطن العربي، الامر الذي ابعد الشباب العربي عن العمل مع بعضهم البعض في مختلف النشاطات الطلابية والمجتمعية والقومية.

ويستطيع من يريد معرفة أهمية الالتقاءات الاخوية والنشاطات المشتركة فيما بين شباب الامة ان يتعرف على تجربة المخيمات الصيفية الشبابية العربية التي تجمع الشباب العربي من مختلف اقطار الوطن العربي لبضعة ايام في كل صيف بصورة دورية، وفي مختلف البلدان العربية. انها تجربة غنية بالعبر والآمال والمشاعر والتفاهمات العروبية التي تجسد الامكانات الهائلة الموجودة في كل عمل عربي مستقبلي مشترك.

كما ان النجاحات الهائلة التي حققها قيام المجلس العربي للاختصاصات الطبية منذ ما يقترب من نصف قرن، والتي تحتاج الى مجلدات لسردها وتبيان نتائجها المبهرة، هي مثل اخر على ما تستطيع ان تفعله الارادة العربية في حقول التوحيد العربي المشترك.

في ايامنا الحالكة الحالية المثقلة بالصراعات العبثية فيما بين بعض انظمة الحكم العربية، يحتاج الشباب العربي، شباباً وشابات، ان يكسر حلقات التباعد والانزواء والانغلاق على الذات الناتجة عن خلق تضاد احمق غير عقلاني فيما بين الوطني والقومي.

