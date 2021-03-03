آراء

تحدثنا كثيرا ربما عن مشروع الأمة، ذلك المشروع الذي يستطيع الوقوف على قدميه في وجه مشاريع دولية واقليمية تتربص بوطننا العربي الكبير، فلا يصح ولا يستقيم أن تقتحم دول بعينها خصوصية أمتنا تسير اليها الطائرات المسيرة، والمجنزرات المفخخة، والأفكار التي تفرق لكي تسد، والتي تبدد ولا تصون، وتهين ثوابت الأمة وخصوصية المجتمع.

وقلنا إنه لا مناص لنا الا بالوحدة، وبنبذ الفرقة والانقسام داخل الوطن الواحد، وأن نلتف جميعا حول قادتنا، حول مشروعنا الوطني القائم على لم الشمل ومواجهة التحدي، وتذليل العقبات أمام فكرة المواطنة، ومنحها قدرا أكبر من الاستحقاقات، وتفهما أعمق لمتطلباتها، وشراكة أوسع في صناعة القرار.

بدأنا بالقطر كي ننتهي للأمة، انطلقنا من المحيط لنسبح عكس جميع التيارات حتى نصل الى الخليج، وفتحنا حوارات أكثر من ساخنة عن طريق منتدى الفكر العربي، وحوارات المنامة المتتابعة، وغيرهما من المؤسسات التي ترعى التأصيل لحقوق تاريخية لنا في بلادنا كي نواجه بها صلافة التدخل في شؤوننا، ونطاعة تذويب الحدود الاقليمية لتختلط بحدود ليست لها صلة بحدودنا، وبشعوب لا نميز ضدها لكننا نحب أن نتعايش سلميا معها، لا نتدخل في شؤونها، ولا تتدخل في شؤوننا.

رغم ذلك نجد التطاول على ثوابتنا بدأ يأخذ أكثر من منحى، بعضها يستهدف المملكة العربية السعودية «رمانة الميزان» الاقليمي والأممي، والشقيق الأكبر لدول مجلس التعاون الخليجي، الشماعات كثيرة، والحجج والمبررات أكثر، بعضها يخص تلك المسماة بحقوق الانسان، وبعضها الآخر يرتبط بسلوكيات تخص بلادنا وتدخل في صميم شرائعنا وقضائنا العادل، وسلامة قراراتنا السيادية.

و.. البعض الآخر يرتبط بمواقف عربية سابقة كنا فيها على قلب رجل واحد، ولكن «البعض» لا تعجبه تلك المواقف الجماعية العربية، ويسعى الى تفتيتها وضربها في مقتل.

نقول ذلك لأن العيب لم يكن فقط في هؤلاء الذين تهيئ لهم خيالاتهم بأن وطننا العربي على اتساعه وعمقه الحضاري، وارثه التاريخي، وتنوعه السكاني، يمكن أن ينصاع خلف هذا أو ذاك، وأنه يمكن أن يرمي بالدرع والسيف، ويهرب خلف نعاج اللحظة، لكي يترك الجمل بما حمل لنفر دخلاء على بلادنا، وليسوا أمناء عليها، يرفعون المصاحف وللأسف الشديد على أسنة الرماح ويتشدقون بالعقيدة ويدعون أنه جهاد في سبيل الله ورسوله، ينصاعون خلف تيارات وافدة بمشاريع وافدة ويعتقدون أن الوافد هو الأصلح وأن القائم منتهي الصلاحية.

آفة بدأت تنخر في عظام العديد من الدول، فتتتها وقسمتها، ودفعت بها الى مجاهل الجغرافيا والتاريخ الانساني، لدينا العراق وسورية والمتبقي من لبنان، ولدينا «اليمن» الذي كان سعيدا، ولدينا ليبيا التي لم تقم لها قائمة منذ كل ما يقال وكل ما يثار عن حركات «الربيع»، بكل مساوئها ومآباتها.

يقول قائل: ان النظام العربي الراهن قد فقد صلاحيته، لكنني أقولها وبالفم الملآن: الذي فقد صلاحيته هو الذي يدور فقط في أذهان المتسلطين، في عقول الطامعين فينا والمروضين للدخلاء علينا، والمتغاضين منا، الذي فقد صلاحيته هو ذلك التفكير التابع وليس المتبوع، البائع لكل مرتجى وكل مشروع، الباحث عن دور في وقت لا أدوار فيه للأقزام، أو للدول المارقة.

مستقبلنا في وحدتنا، في كلمة سواء نبحث عنها لكنها مازالت ملء أفواهنا، يدا بيد مازالت ممسكة بتلابيب قضايانا المحورية، ومشكلاتنا الأساسية، ونظرتنا الواقعية، أمة لا ترغب في تدخل أجنبي من كائن من كان، وشعوب ارتضت حكاما مخلصين وقيادات حافظت على التعايش والانضباط والتسامح مع جميع الملل والأطياف والأعراق والألوان، ومؤسسات تم بناؤها على مر السنين، وعلى أساس السلام وتكافؤ الفرص، وتبني الأرجح من أفكار بشرط أن تصب جميعها في مصلحة الوطن.. كل الوطن.

