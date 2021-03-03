الموالاة لغير الوطن جريمة عظمى

آراء

إن المتتبع للموالاة في الكويت يرى أن معظم أفراد المجتمع موالاتهم لتنظيمات دينية سياسية أو تجارية سياسية أو قبلية أو فئوية والقلة الذين ولاؤهم للوطن وحبه ونصرته، وهذه الملاحظة سببها سياسة الحكومة في تدني مستوى التربية والتعليم وانحرافه عن أهدافه الأمر الذي خلق حالة من عدم الانتماء للوطن وقوى الولاء للتنظيمات المختلفة من داخلية وخارجية، وهذا النهج السلبي وعدم التفكير في اصلاحه ووضع مبادئ أساسية لتعظيم الولاء للوطن في مناهج التربية والتعليم وهو الأساس المطلوب لمستقبل الوطن. انها مشكلة عظيمة يجب على أصحاب القرار التفكير فيها والبدء في وضع أسس جديدة في مناهج التعليم لتعديل المسار الخطر والضار على المجتمع، وجعل الموالاة فقط للوطن وهو الأصل في معظم المجتمعات. ان التربية والتعليم السليم المبني على رفع شأن الوطن في المناهج التعليمية وبث روح النشيد الوطني وحث المواطن على دراسة الدستور تعليماً وتطبيقاً لخلق حالة طبيعية ومريحة ومطلوبة للمستقبل، فقد آن الاوان لأصحاب القرار التفكير الجدي لإصلاح المسار وتنمية الولاء لحب الوطن والتغني به وهو من الأمور المهمة لمستقبل أفراد المجتمع وعلو وسمو الوطن. انها صرخة نابعة من حب هذا الوطن الذي لم يقصر في عطائه. فيجب على الجميع العمل لدعم ذلك لما فيه خير وحب وسعادة هذا الوطن الطيب. والله المستعان....

