loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وجهة نظر

الموالاة لغير الوطن جريمة عظمى

حامد السيف
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 03 مارس 2021

إن المتتبع للموالاة في الكويت يرى أن معظم أفراد المجتمع موالاتهم لتنظيمات دينية سياسية أو تجارية سياسية أو قبلية أو فئوية والقلة الذين ولاؤهم للوطن وحبه ونصرته، وهذه الملاحظة سببها سياسة الحكومة في تدني مستوى التربية والتعليم وانحرافه عن أهدافه الأمر الذي خلق حالة من عدم الانتماء للوطن وقوى الولاء للتنظيمات المختلفة من داخلية وخارجية، وهذا النهج السلبي وعدم التفكير في اصلاحه ووضع مبادئ أساسية لتعظيم الولاء للوطن في مناهج التربية والتعليم وهو الأساس المطلوب  لمستقبل الوطن. انها مشكلة عظيمة يجب على أصحاب القرار التفكير فيها والبدء في وضع أسس جديدة في مناهج التعليم لتعديل المسار الخطر والضار على المجتمع، وجعل الموالاة فقط للوطن وهو الأصل في معظم المجتمعات. ان التربية والتعليم السليم المبني على رفع شأن الوطن في المناهج التعليمية وبث روح النشيد الوطني وحث المواطن على دراسة الدستور تعليماً وتطبيقاً لخلق حالة طبيعية ومريحة ومطلوبة للمستقبل، فقد آن الاوان لأصحاب القرار التفكير الجدي لإصلاح المسار وتنمية الولاء لحب الوطن والتغني به وهو من الأمور المهمة لمستقبل أفراد المجتمع وعلو وسمو الوطن. انها صرخة نابعة من حب هذا الوطن الذي لم يقصر في عطائه. فيجب على الجميع العمل لدعم ذلك لما فيه خير وحب وسعادة هذا الوطن الطيب. والله المستعان....


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة