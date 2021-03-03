حق المرأة الكويتية في السكن «هاجس مؤلم»

آراء

إن حق الرعاية السكنية للمرأة الكويتية أصبح ساحة واسعة للنقاش سواء في الاعلام أو في الصحف أو في منصات برامج التواصل الاجتماعي أو في الملتقيات.. حيث إن المرأة ترى أن حقها في السكن واجب وضرورة أسوة بحصول الرجل على السكن، وخاصة عندما نتكلم عن حق مهم وهو (بيت العمر)، فالتساؤل المستمر في ذهن المرأة الكويتية: لماذا يحصل الرجل على حق السكن؟! بينما المرأة لم تحصل عليه حتى الآن؟ ولسان حال المرأة الكويتية يقول ان مسألة حق السكن يجب أن تكون متساوية، ويكون هناك انصاف مع حقوق الرجل في الحصول على البيت، وعندما نتكلم عن موضوع السكن وأزمة بيت العمر خاصة للمرأة المتزوجة من غير كويتي، أو من لم يكتب لها الزواج من قبل أو المطلقات والارامل والمتزوجات بغير كويتيين، واللواتي يرعين ابناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، فاننا هنا نطرح أزمة مجتمعية نطمح من خلالها الى ايجاد الحلول المناسبة عبر تسليط الضوء على اشكالياتها، ولهذا يجب أن نكون داعمين وشركاء مهمين مع جزء أصيل من نسيجنا المجتمعي لنيل حقوقهن، وقد أثبتت المرأة في الوقت الحاضر أنها تستطيع أن تتكيف مع تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة بها، ويؤكد تقدمها الملحوظ في المجالات التي تتطلب المعرفة والنقاش والعمل على ذلك، فقد أثبتت المرأة استغلالها لقدراتها الادارية وأثبتت نجاحها وكفاءتها في رعاية البيت والأسرة وفي جميع مجالات الحياة الأخرى.

إن حقوق المرأة الكويتية في قضية الاسكان في المجتمع الكويتي مازالت غائبة، ويمكن القول انها مهضومة أحيانا، وان هذه المبالغ الضئيلة التي تصرف على المرأة الكويتية لا يمكن ان تساعدها على شراء بيت العمر أو شقة مناسبة، لذلك نأمل من أعضاء مجلس الأمة تقديم مقترحات تنصف شؤون المرأة الكويتية وتعيد إليها جزءا من حقوقها المهدرة والوقوف بصفها لاعطائها حقها في السكن، فهي مسألة ضرورية وملحة لتأمين حياة كريمة وسكن مناسب، لأن أهمال حق المرأة الكويتية في السكن يجلب لها المزيد من الضغوطات الحياتية والمشكلات اليومية، خاصة مع طبيعة الحياة التي اعتادت عليها الأسر الكويتية، وتأتي المعالجات الصحيحة من خلال التشخيص السليم لهذه المشكلة ومعرفة ابعاد وخطورة اهمال حق المرأة في السكن، لذلك نأمل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية النظر في هذه الاشكالية والعمل على معالجتها وحلها جذريا، لضمان ووجوب الاستقرار الأسري والصحة النفسية للأبناء، ومن المهم ان نكون جميعنا في صف أختنا المرأة الكويتية لنوصل صوتها ونرفع الضرر النفسي والاجتماعي عنها، وهنا نشيد بجهود ودعم الحكومة فهناك دعم كبير من الدولة للمرأة الكويتية في كثير من مناحي الحياة، ولكن الأزمة السكنية عند المرأة تظل تمثل هاجسا لها مهما بلغت نجاحاتها، فالاستقرار دائما يكمن في السكن حيث راحة الانسان النفسية والاجتماعية، ومكان الخصوصية والأمان، وهذا ما قد تفتقده السيدة المتزوجة من غير كويتي والمطلقة أو الأرملة.

إن المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يتم أيضا حرمانها من تخفيف ساعات العمل والتقاعد المبكر، كما لو كان الأمر بمثابة معاقبتها على الزواج من غير كويتي أو ما شابه ذلك، وللأسف أيضا رغم كثرة وتشعب مشاكل المرأة الكويتية بمختلف فئاتها مع الجهات الحكومية نجد مجلس الأمة لم يتطرق لها بشكل جاد وحازم لينهي معاناة أسر مواطنات نص الدستور على مساواتهن مع بقية المواطنين والمواطنات بالحقوق والواجبات، إذن لماذا هذا التمييز ضد المرأة؟ وهل على المواطنة الكويتية المتزوجة بغير كويتي أن تعاني وتحرم من حقها الشرعي في المساواة؟ ومتى تشعر الحكومة الكويتية بمعاناة الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين وترفع عنهن وعن أسرهن الظلم والتمييز والتفرقة.

إن المرأة الكويتية كفل لها الدستور الحق بالمساواة مع الرجل الكويتي وكفل لها السكن لتجد المرأة المكان الذي يحتويها مع ابنائها ويشـعـرها بالأمان في وطنها، فهناك ضرورة لحماية الدولة لبناتها المواطنات وعدم السماح بجعلـهـن عـرضـة للـجـوء الى الـشـارع او دار العجزة في حـال وقوع مشاكل أسريـة او اجـتماعية او واقع حال فرض عـلـيـهـا لأي سبب ما.

… وأخيرا

إن معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لا يمكن حصرها في سطور، حيث ان قضية السكن بالنسبة لها مصيرية وتأتي بانعكاسات سلبية على مصير الأسرة ككل اذ تمس مستقبل أبنائها ووجودها، وقد تجعلها تشعر بأنها أقل من مثيلاتها من النساء الكويتيات وفي حالة احباط وانكسار..!

