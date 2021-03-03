المعلم والقرارات الارتجالية

آراء

أزمة «كورونا» قاربت عاماً ميلادياً كاملاً ومنذ بدايتها والكل يعلم بأن نهاية هذه الأزمة غير معلومة المعالم، وكانت وزارة التربية قد أقرت بأن يكون التعليم للفصل الأول عن بعد عبر تطبيق تيمز للطلبة وذلك للظروف الراهنة، وقامت بعض التوجيهات بالزام المعلمين بالتحضير للمنهج الدراسي الكامل للفصلين الدراسيين ونشرها عبر المنصات التعليمية للوزارة، وقام المعلمون بجهود كبيرة لتوفير المواد العلمية للطلبة، ومع بداية الكورس الثاني للعام الدراسي الحالي ظهرت عدة مؤشرات، تدل على أن الفكر الإداري لدى بعض المسؤولين مازال لم يتقدم ولم يتعلم بأن الإدارة هي التخطيط السليم.

وبعدما قام المعلمون بالانتهاء من التحضير تأتي إدارة وتنسف هذه الجهود، حيث صدرت توجيهات من بعض الموجهين بالغاء التحضير والاعتماد على الحصص المتزامنة فقط، علاوة على ذلك تم توجيه تعليمات شفوية تعارض توجه الوزارة المستمد من توجيهات مجلس الوزراء الذي الزم الجهات الحكومية بنسبة ثلاثين في المئة لحضور موظفيها، حيث قام البعض بالزام المعلمين بالحضور بنسبة تفوق النسبة المحددة من قبل مجلس الوزراء في أول يوم عمل.

كما أن هناك قرارات ارتجالية تفتقر للتوجيه السليم لمنهج التعليم عن بعد و مثال على ذلك التأخر في ارسال توزيع المناهج وتوزيع الدروس غير المتزامنة بشكل غير منصف للطالب بحيث يتم وضع درس مهم يدخل في معايير الاختبار ضمن هذه الدروس، وعدم توزيع المهارات المهمة في بعض المواد بطريقة منتظمة مثل الكتابة و القراءة والاستماع وكذلك مهارات الثروة اللغوية المهمة للطلاب في حياتهم.

ختاماً يجب على الوزارة عمل مراجعة على القدرات القيادية لبعض متخذي القرار في بعض المناطق التعليمية، حتى لا يخرج لنا جيل لا يعرف ماهية المهارات اللغوية أو لا يعرف كيف يقرأ أو يكتب.

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يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في مدح المعلم:

قم للمعلم وفه التبجيلا

كاد المعلم أن يكون رسولا

أعلمت أشرف أو أجل من الذي

يبني وينشئ أنفساً وعقولا

