الكويت هنأت البوسنة

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده راجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

