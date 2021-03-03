وزير الخارجية: اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم ضاعفتها جائحة «كورونا»

أول النهار

ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر وفد الكويت المشارك في أعمال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للمانحين بشأن الوضع الإنساني في اليمن تماشيا مع خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021 والذي ينعقد بدعوة من الاتحاد السويسري ومملكة السويد بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر إلى جمع تعهدات دولية بقيمة 3?85 مليارات دولار لرفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق وللتخفيف من حدة الأزمة التي تشهد أسوأ حالاتها هذا العام حيث أعلنت العديد من الدول عن تعهداتها في هذا المؤتمر ومنها المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن تعهد بقيمة 430 مليون دولار ودولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت عن 230 مليون دولار وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي أعلنت عن تعهد بقيمة 200 مليون يورو في حين أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تعهدها بمبلغ 191 مليون دولار وأعلنت المملكة المتحدة عن تقديم 87 مليون جنيه استرليني وتعهد بقيمة 69?9 مليون دولار من كندا و31 مليون دولار من الاتحاد السويسري دعما للوضع الإنساني في اليمن لهذا العام. هذا وقد ألقى الشيخ الدكتور أحمد الناصر كلمة الكويت في المؤتمر.. واستهلها بقوله: يطيب لي أن أتقدم بالشكر على الدعوة للمشاركة في الاجتماع لمناقشة الأزمة في اليمن في ظل ظروف بالغة الدقة وتماشيا مع خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021 كما لا يفوتني التقدم بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها الناجحة للمؤتمر السابق في يونيو 2020.

واضاف لم تخطئ الأمم المتحدة في توصيفها للأوضاع في اليمن حين أكدت بأنها أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم حيث زاد من سوئها تفشي جائحة كورونا ليضفي تحديات جديدة في نقص الغذاء وانتشار الأمراض وتواصل الإعاقة المتعمدة للمساعدات الإنسانية إضافة لارتفاع مستويات العنف وموجات جديدة للجوء والنزوح في ظل تواضع البنى الصحية والاقتصادية. ولقد شهدنا في السنوات الماضية تضافرا للجهود الدولية عبر المشاركة الفاعلة في مؤتمرات المانحين تماشيا مع تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب اليمني الشقيق مع استمرار الأزمة لعامها السابع لتأتي تلك الجهود تأكيدا على المسؤولية الدولية الجماعية لدعم خطط الاستجابة الإنسانية.

واستطرد قائلا: تلك الجهود التي كانت الكويت جزءا منها عبر دعمها المتواصل لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية حيث بلغ إجمالي ما قدمته في تلك المجالات ما يفوق ملياراً و559 مليون دولار منها 850 مليون دولار في المجال الإنساني منذ عام 2015 مؤكدين استمرارنا بدعم الأشقاء في اليمن من أجل معالجة هذه الأزمة. وبناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد واستجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية العاجلة للشعب اليمني الشقيق تقدم الكويت دعما لمدة عامين بـ 20 مليون دولار أميركي وذلك من الموارد المتاحة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

واشاد بجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإعداد لمؤتمر إعادة إعمار اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي وذلك بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.

وعلى الصعيد ذاته، استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنغ وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته للبلاد. وقدم المبعوث شرحا عن آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في الأزمة اليمنية مشيدا بما تقدمه الكويت وإسهاماتها المتعددة على الصعيدين السياسي والإنساني لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع اليمن الشقيق.

ومن جانبه جدد الشيخ احمد الناصر التأكيد على موقف الكويت الثابت والمبدئي حيال تقديم كل أوجه الدعم لليمن ولشعبه الشقيق وبذل جميع الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه وحرص الكويت على استتباب الأوضاع السياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية والوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وشدد على أهمية دور الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق مؤكدا دعم الكويت لجميع الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.

