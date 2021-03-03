الناصر تلقى اتصالين من نظيريه العماني والهندي

أول النهار

تلقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي تناول مجمل العلاقات الأخوية المتينة والوثيقة التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. كما تلقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند د. سوبرامنيام جاي شانكار تناول مجمل العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

