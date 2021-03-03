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أول النهار

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محافظ الأحمدي والسفير اليوناني بحثا تبادل الأنظمة الإدارية


استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية اليونان لدى الكويت كونستانتينوس بيبريجوس، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.
وتطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالاً وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والمناطق على وجه الخصوص،  وأعرب المحافظ الخالد في ختام اللقاء الذي تم خلاله تبادل الدروع التذكارية عن تمنياته للسفير بيبريجوس بالتوفيق والنجاح لأجل الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين الى آفاق أرحب.
من جهته عبر السفير كونستانتينوس بيبريجوس عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال المحافظ الخالد، معرباً عن التقدير البالغ للرعاية التي يحظى وتحظى بها البعثة الدبلوماسية لبلاده ومواطنو جمهورية اليونان على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.


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