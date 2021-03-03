خفض ملياري في الميزانية المقبلة

الأولى

تحدثت مصادر مالية موثوقة لـالنهار، عن خفض متوقع في ميزانية العام المقبل 2021/2022 المقرر بدؤها ابريل المقبل، بحدود 3 مليارات دينار لتصل الى 20 ملياراً، بدلاً من 23 ملياراً، في اطار توجه يأتي لنيل ثقة النواب حيال الخطط الحكومية الرامية لاقتراض 20 مليار دينار عبر قانون الدين العام. (طالع ص09)

وتوقعت المصادر ذاتها، تراجعاً في العجز المقدر للميزانية المقبلة، بحدود تصل الى 8 مليارات دينار، ناتجة عن تقليص الميزانية بحدود 3 مليارات، وزيادة الايرادات النفطية بـ5 مليارات دينار، ليصل العجز المتوقع الى 4 مليارات دينار، بدلاً من مستوياته المقدرة عند 12 ملياراً.

وعزت الخفض المتوقع الى ارتفاع متوقع للايرادات النفطية الى حدود 14.5 مليار دينار، مع اتجاه اسعار النفط صوب 70 دولاراً للبرميل كمتوسط، خلال 2021/2022، ما من شأنه تقليص فجوة العجز بحدود 20 دولاراً للبرميل، ومع اضافة الايرادات غير النفطية البالغة 1.5 مليار، يكون اجمالي الايرادات 16 ملياراً.

وقالت انه في حال تحقيق تلك الفرضيات سيكون بامكان الحكومة، العمل على تعزيز السيولة الناتجة عن قانون الدين العام، لتنفيذ مشاريعها التنموية المدرجة في خطة التنمية وهو ما سيسهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الخاصة بتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية التي تتزايد سنوياً في سوق العمل.

وبينت المصادر ان الحكومة لديها القدرة على توفير المزيد من المصروفات مع اعادة دراسة كل بنود الانفاق في ميزانية الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة.