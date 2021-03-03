وزير المالية: تعديلات على قانون «الشراكة»

الأولى

كشف وزير المالية خليفة حمادة، عن اعداد مسودة مشروع لتعديل القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح حمادة في رده على سؤال برلماني، ان العيوب والمعالجات المقترحة لتطوير عمل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمثل في طول الدورة المستندية لدى الجهات الرقابية بالدولة، وعدم اشراك الهيئة في المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وعدم تقيد الجهات الحكومية المختصة بتحديد مواصفات المشروع ونطاق العمل وتوفير المعلومات والمواصفات والتراخيص الخاصة بالمشاريع المطروحة من خلال الهيئة، بالاضافة الى تقديم مقترح طرح المشروع دون توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء ودون ازالة المعوقات التي تعترض ارض المشروع ما يستغرق مدة طويلة تصل لسنوات لازالة تلك المعوقات، وكذلك تغطية قيمة الحصص المخصصة لكل الجهات العامة والمواطنين من الاحتياطي العام للدولة وتحمل وزارة المالية مصاريف عملية اكتتاب الجهات العامة والمواطنين عن تلك الحصص.