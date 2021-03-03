كتلة الـ 16 النيابية تقايض رئيس الوزراء: تعديل قانون مؤسسة البترول أو المنصة

الأولى



فرصة أخرى لمد يد التعاون مع الحكومة انبعثت امس من كتلة الـ16، حيث كشف النائب بدر الملا عن طرح الكتلة فكرة تعديل قانون مؤسسة البترول بدلا من استجواب رئيس الحكومة، معتبرا ذلك بادرة لمد يد التعاون. وشدد الملا بقوله: اذا لم يضع رئيس الحكومة موعدا للتحرك نحو تقييم ادارة القطاع النفطي فسنذهب لاقصى الادوات الدستورية، مستدركا بقوله ان كتلة الـ16 قدمت خيارا بديلا بعدما تم التوافق بشأنه.

وكشف عن ان اجتماع الكتلة امس الاول تمخض عن تكليفه اعداد اقتراح لتعديل قانون انشاء مؤسسة البترول ليكون ضمن اولويات الحكومة في المرحلة الاولى التي تضم تعديل النظام الانتخابي وتكويت الوظائف. وتمنى الملا تعاون الحكومة في هذا الصدد والا فليستعد رئيسها لمواجهة اقسى الادوات الدستورية.

وقال: نحن بهذا التعديل نمد يد التعاون الى الحكومة بما يحفظ سيادة الدولة على القطاع النفطي، لافتا الى ان على رئيس مجلس الوزراء تحديد موعد للادارة الحالية يلزمها بالتحرك اذا زادت الخسائر أو تراكمت الديون.

ولفت الملا الى ان القطاع النفطي دخل في مشاريع لا يستطيع تحقيق ارباح من خلالها كما بدأت تتعاظم عليه القروض والفوائد ويتأخر في تنفيذ المشاريع كمشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور، اضافة الى مصفاة فيتنام التي تعاظمت خسائرها بما يتجاوز رأس المال، من دون اي استجابة لمطالبات المجلس السابقة بوقف التوسع في المشروعات الخارجية.

من جانبها، ناقشت لجنة شؤون الاسكان في اجتماعها امس موضوع المطور العقاري بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان.

وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور ان اللجنة انتهت الى رفض تطبيق فكرة المطور العقاري في مدينة جنوب سعد العبدالله، على ان تبقى الفكرة نفسها قيد التجربة في اماكن صغيرة لتقييمها.

من جهته، اعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري ان استمرار الداخلية في تمديد قرار اعفاء مخالفي الاقامة من الغرامات بدلاً من ترحيلهم هو هدر للمال العام واستمرار في سياسة العجز عن تطبيق القانون فبدلاً من ضبط الأمن في المناطق التي تشهد تكدساً للوافدين تأتي الحكومة لتشجعهم على البقاء دون عمل أو اقامة صالحة.