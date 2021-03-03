«التربية» تتجه لوقف رواتب المعلمين العالقين

الأولى

تتجه وزارة التربية إلى وقف رواتب المعلمين العالقين في بلدانهم الذين غادروا الكويت خلال عطلة الربيع، حيث أكد وكيل التعليم العام أسامة السلطان، البدء في حصر أسماء العاملين غير الكويتيين، الذين لم يباشروا العمل في الفصل الدراسي الثاني، وكانوا على رأس عملهم حتى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021.

ودعا إلى مخاطبة جهات الاختصاص في المناطق التعليمية وديوان الوزارة لوقف الراتب، في حال اكتمال مدة الانقطاع للفترة القانونية المنصوص عليها بالقرار رقم 41 لسنة 2006، والالتزام بتنفيذ جميع اللوائح والنظم المتعلقة بهذا الشأن وكذلك بتعميمات الخدمة المدنية بشأن العالقين خارج البلاد.

من جانب آخر أعلنت وزارة التربية السماح بالنقل للطلبة من المدارس الخاصة العربية الى الحكومية اعتباراً من يوم الخميس 4 مارس الحالي ولمدة اسبوعين.