«الطيران المدني»: استثناء القاصرين من الحجر المؤسسي

الأولى

حددت الادارة العامة للطيران المدني 5 فئات مستثناة من الحجر المؤسسي، مبينة انه سيتم استثناء البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين من جميع الجنسيات وأقاربهم من الدرجة الأولى سواء كانوا منفردين او مجتمعين وعمالتهم المنزلية المرافقة.

واكدت انه سيتم استثناء المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم بشرط وجود شهادة دالة على انتهاء العلاج صادرة من المكتب الصحي في مقر تلقي العلاج، كما سيتم استثناء الطلاب الكويتيين المنتسبين إلى الجامعات الخارجية والمسافرين لاجراء اختبارات دراسية بشرط ابراز كتاب صادر عن الملحق الثقافي يفيد بأن الطالب مقيد في احدى الجامعات الخارجية وشهادة من الجامعة تثبت تاريخ الاختبار، كما سيتم استثناء القاصرين تحت 18 عاما المسافرين من دون مرافق.

وأشارت الادارة إلى ان الاستثناء سيشمل الكوادر الطبية الحكومية والأهلية وأقاربهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة.

وشددت على التزام جميع الفئات المستثناة بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما مع اجراء فحصي PCR على نفقة المسافر، الأول عند الوصول إلى الكويت والثاني في اليوم السادس بعد الوصول مع الالتزام بتفعيل تطبيق «شلونك» عقب الوصول.