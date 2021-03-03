«البلدية»: تخصيص شواطئ للسباحة متكاملة الخدمات

الأولى

كشف مدير عام البلدية احمد المنفوحي عن دراسة تخصيص شواطئ للسباحة بحيث تكون متكاملة الخدمات وبمواقع مختلفة على سواحل البلاد وذلك ضمن مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة.

من جانب آخر اوضح المنفوحي ان زيادة نسبة البناء تؤدي إلى الضغط على الخدمات وزيادة المشاكل المرورية قائلا: ان تعريف السكن الخاص وفق المخطط الهيكلي الرابع هو «سكن مخصص لاقامة اسرة واحدة» أو كثافة سكانية خفيفة لعائلة واحدة بنسبة بناء ????، لافتا إلى اهمية تطبيق هذه النسبة على التجمعات العمرانية الجديدة والحفاظ على مستوى التنمية الحالي ضمن المنطقة الحضرية.

وذكر ان زيادة نسبة البناء تؤدي إلى زيادة الوحدات وعدد السكان ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمات وزيادة المشاكل المرورية.