السعودية: لقاح «كورونا» شرط لأداء فريضة الحج

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الرياض - الوكالات: أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه يتعين على المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام إثبات حصولهم على لقاح فيروس كورونا. وذكرت الحكومة أنها ستعتبر التلقيح «شرطا رئيسيا» لأداء مناسك الحج.

ونقلت صحيفة عكاظ عن تعميم أصدره وزير الصحة توفيق الربيعة تأكيده على ضرورة الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في المشاعر المقدسة ومنافذ دخول الحجاج وتكوين لجنة لقاحات «كورونا» للمشاركين في موسم الحج والعمرة.

وسمح العام الماضي لعدد محدود للغاية من الحجاج من داخل المملكة فقط بأداء فريضة الحج وسط تفشي الوباء. وستبدأ مناسك الحج، الذي يستمر خمسة أيام، في نهاية يوليو المقبل.