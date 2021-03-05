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وطن النهار

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لمواجهة تداعيات «كورونا» واحتمالات الحظر

وزير الداخلية: لجنة الدفاع المدني في حالة انعقاد مستمر


ترأس وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي اجتماعا للجنة الدفاع المدني للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لاحتمالية فرض الحظر الجزئي او الكلي في ظل تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد.
ودعا الوزير خلال الاجتماع الى تكريس جميع الامكانات البشرية والصحية لمواجهة تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة الاخوة المواطنين والمقيمين كما استعرض الاستعدادات والاجراءات الاحترازية المتخذة من جميع جهات الدولة، مطالبا اياها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد. وحث الوزير على تفعيل الخطط التوعوية والارشادية لتوجيه المواطنين والمقيمين ودحض الاشاعات وتفنيد الأخبار الكاذبة عبر وسائل الاعلام ومن خلال المواقع الرسمية للجهات الحكومية كما ابرز ان لجنة الدفاع المدني مستمرة في حالة انعقاد دائم حيث ان امن وسلامة المواطنين أولوية فهم اغلى ما نملك وهي الثروة الحقيقية للكويت.


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