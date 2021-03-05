إصابة جديدة بـ«كورونا».. الأعلى منذ الجائحة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 196497 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1105 حالات. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا»: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 167 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12071 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 11208 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 1822389 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 15?31 في المئة. وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني. وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 1125 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 183321 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند ان الوضع الوبائي العالمي لا يزال مقلقا وذلك استناد إلى مؤشرات تقييم الوضع الوبائي لافتا الى أن أساسيات معالجة الوضع الوبائي يتم عبر العمل المؤسسي والالتزام المجتمعي.

وقال د. السند خلال مؤتمر وزارة الصحة الدوري الـ«114» بشأن مستجدات الوضع الصحي في البلاد أول من أمس الأربعاء «اننا نستطيع مواجهة هذا التحدي وكسر منحنيات انتشار الوباء من خلال السعى والعمل والتعاون المجتمعي المثمر».

وذكر ان عدد الإصابات بالمرض حول العالم بلغت أكثر من 115 مليونا و420 ألفا في حين بلغت حالات الوفاة أكثر من مليونين و562 ألفا أما حالات الشفاء فقد تجاوزت حاجز الـ91 مليونا و213 ألف حالة. وافاد أن مجموع الحالات النشطة عالميا بلغت أكثر من 21 مليونا و644 ألف حالة من بينها أكثر من 90 ألفا و707 حالات في وضع حرج جدا أي بما يشكل 0?4 في المئة من مجموع الحالات النشطة. واشار الى أن الولايات المتحدة الأميركية تأتي بالمرتبة الأولى عالميا في عدد الاصابات بتسجيلها أكثر من 25 في المئة من الاصابات تليها الهند بأكثر من 9 في المئة ثم البرازيل بأكثر من 3?7 في المئة. وقال ان الحالات النشطة حول العالم مرت بمرحلة انخفاض طفيف خلال الأسابيع الماضية وشهدت ثباتا نسبيا لافتا الى أن الأمر ينطبق أيضا على الحالات الحرجة فبعدما كان هناك انخفاض طفيف توقف إلى ثبات نسبي. واستعرض د. السند المستجدات المحلية، لافتا الى أن متوسط نسبة إشغال الأجنحة الخاصة بـ«كوفيد-19» في المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة حتى الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 23 في المئة في حين كانت هذه النسبة قبل شهر من اليوم أي في تاريخ 3 فبراير الماضي 14?6 في المئة.

وقال ان متوسط نسبة إشغال غرف العناية المركزة الخاصة بـ«كوفيد-19» بلغ 21 في المئة وذلك حتى الـ24 ساعة الأخيرة في حين كانت هذه النسبة قبل شهر من اليوم 10?2 في المئة وان الزيادة في متوسط نسب إشغال أجنحة «كوفيد-19» خلال شهر بلغت 8?4 في المئة بينما بلغت الزيادة في متوسط نسب إشغال العناية المركزة لـ«كوفيد-19» خلال شهر 10?8 في المئة.

وفيما يخص الإحصائية اليومية لوزارة الصحة قال ان نسبة إجمالي حالات الشفاء الى الإصابة انخفضت إلى 93?5 في المئة مقارنة بأمس البالغة 93?7 في المئة وبلغت نسبة حالات الشفاء إلى الإصابة خلال الـ31 يوما الأخيرة 81?9 في المئة مقارنة بأمس والتي بلغت 82?2 في المئة. وأوضح ان مجموع حالات الشفاء منذ أول الشهر الماضي وحتى اليوم بلغ 23720 وتم تسجيل 2987 حالة شفاء خلال 3 أيام وان نسبة الزيادة في حالات الشفاء منذ أول الشهر الماضي وحتى اليوم بلغت 14?9 في المئة من إجمالي حالات الشفاء.

وأشار د. السند الى استمرار ارتفاع أرقام الإصابة وتسجيل 1409 اصابات وهو الرقم الأعلى منذ بداية ظهور حالات الإصابة في البلاد وتسجيل 3929 حالة إصابة خلال 3 أيام وتسجيل 28938 إصابة منذ الشهر الماضي وحتى اليوم «أول من أمس».

وقال ان نسبة الزيادة في حالات الإصابة منذ أول الشهر الماضي وحتى اليوم ارتفعت لتصل إلى 17?4 في المئة مقارنة بـ 16?5 في المئة أمس وذلك من إجمالي حالات الإصابة موضحا ان نسب الإصابة لا تزال أعلى من حالات الشفاء منذ أول الشهر الماضي.

وأكد انه بتعاون الجميع سنعبر هذه الموجة داعيا الى الالتزام بكل الاشتراطات الصحية حتى نخرج من هذه الجائحة بأقل الخسائر الممكنة.

وأوضح أن حالات العناية المركزة تواصل مؤشر الصعود حيث بلغت نسبة الزيادة منذ الشهر الماضي وحتى اليوم 200 في المئة وأنه بالنظر لاستمرار تزايد معدلات الإصابة تظل احتمالية زيادة حالات العناية قائمة. وأشار الى انه تم تسجيل 138 حالة وفاة خلال 31 يوما فقط سائلا المولى سبحانه وتعالي لجميع المتوفين الرحمة والمغفرة ولذويهم خالص العزاء.

وأوضح ان نسبة الإصابة الى المسحات انخفضت اليوم إلى 13?3 في المئة مقارنة بيوم امس والتي بلغت 15?6 في المئة، مبينا انه بالمسؤولية المجتمعية والتحصين نستطيع جميعا عبور الموجة الحالية بأمان.

ومن ناحيته قال اختصاصي الأمراض الباطنية في مستشفى الفروانية د. خالد الفصام في المؤتمر الصحافي نفسه ان التزايد الطردي في عدد الحالات يجب أن يقرأ بتمعن ولا يمر مرور الكرام. ولفت د. الفصام الى انه تم الاعلان عن معدل قياسي في عدد الاصابات «لم نصل اليه منذ بداية الأزمة» مؤكدا ان هذا يستدعي الحذر والحيطة والالتزام بالاجراءات الاحترازية. وأوضح انه لا توجد حالة واحدة حتى الان تم توثيقها محليا كحالة وفاة ناتجة عن تطعيم فيروس كورونا المستجد وان «جميع الاعراض التي نواجهها هي أعراض منصوص عليها مسبقا ومتوقعة» داعيا الجميع الى المبادرة في الحصول على التطعيم الذي يعد السلاح الأكثر فاعلية لايجاد المناعة المجتمعية والحد من انتشار هذا الوباء العالمي. وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانصياع لما يتم تداوله من معلومات خطأ على وسائل التواصل الاجتماعي مع ضرورة اتباع كل الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة مرارا حفاظا على الصحة العامة.

