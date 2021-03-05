الكويت احتفلت باليوم العالمي للسمع

وطن النهار

أكد مدير منطقة الصباح الصحية التخصصية د. أحمد الشطي حرص وزارة الصحة على العناية بصحة الانسان والاهتمام بجودة حياة المواطنين والمقيمين الامر الذي يتطلب تعاون الجميع لنجاح الجهود التي تقوم بها الطواقم الطبية.

وقال الشطي لـ«كونا» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسمع الذي اقيم اول من امس الاربعاء في مركز سالم العلي للنطق والسمع ان الوزارة تولي اهتماما بالغا في تقديم الرعاية المتكاملة للجميع في مختلف التخصصات الطبية.

وأعرب عن شكره وتقديرة لجميع الاطباء العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في كل التخصصات الطبية على جهودهم الحثيثة والواضحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره والحرص على سلامة الجميع. وأشار الى ان الاحتفال بهذا اليوم العالمي يعد فرصة للتعريف بما تقوم به وزارة الصحة في مجال السمع وما تقوم به من اجراءات الوقاية والعلاج والتأهيل اذ تصل خدمات الوزارة الى الأطفال في المدارس للتعرف على الحالات التي تحتاج الى رعاية مبكرة وعبر التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة لانجاح تلك الجهود. من جانبه قال مدير مستشفى «زين» ورئيس لجنة القوقعة في وزارة الصحة د. مطلق السرحان لـ«كونا» ان الوزارة لا تتوانى في تقديم خدماتها الطبية المتعلقة بعلاج المشاكل الصحية في الأنف والأذن والحنجرة وزراعة سماعة الأذن والقوقعة. وأوضح السرحان ان عدد حالات المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية في حاسة السمع والتي يتم التعامل معها في جميع المستشفيات والمراكز الصحية تصل الى اكثر من ستة آلاف حالة شهريا الا ان جائحة «كورونا» قللت من تلك الأعداد لتصل الى نحو الفي حالة فقط. وأفاد ان المتابعة الصحية تبدأ منذ ولادة الطفل الذي يخضع للفحص اول يومين بعد الولادة ويتم تشخيص الحالة من بدايتها وعلى هذا الأساس يتم متابعة الطفل لزراعة القوقعة في اسرع وقت ويكون ذلك ما بين سنة وسنتين من عمر الطفل. بدوره قال رئيس قسم النطق والسمع في مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق الدكتور تميم العلي لـ«كونا» ان منظمة الصحة العالمية تحث سنويا على اقامة فعاليات توعوية من بينها السمع كونها حاسة يعتمد عليها جسم الانسان في الكثير من الأمور ومنها النمو والتطور اللغوي والتواصل مع البشر.

