الدفعة السابعة من لقاح «فايزر - بيونتيك» تصل الأسبوع المقبل

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة ان الدفعة السابعة من لقاح «فايزر- بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا ستصل البلاد بداية الأسبوع المقبل. وقال الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بالوزارة عبدالله البدر لـ«كونا» امس الخميس ان الوزارة كانت تعاقدت مع شركة «فايزر» العالمية مباشرة من دون وجود وكيل محلي.

وأكد حرص الكويت على مواجهة جائحة «كورونا»، مشيرا الى ان التطعيم مع الالتزام بالاشتراطات الصحية هو السبيل الوحيد لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.وكان البدر افاد في وقت سابق بوصول الشحنة السادسة للقاح يوم الخميس الماضي وسبقتها الدفعة الخامسة يوم الأحد الماضي وأنه يتم استئناف وصول دفعات جديدة من لقاح «فايزر» الى البلاد اسبوعيا. يذكر ان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند اعلن في وقت سابق اعتماد 15 مركزا صحيا في محافظات البلاد لتقديم اللقاح بمعدل ثلاثة مراكز في كل منطقة صحية في اطار خطة العمل الوطنية لتوسعة شريحة متلقي اللقاح فضلا عن مراكز رعاية المعاقين والمسنين وبعض قطاعات وهيئات ووزارات الدولة كالقطاعات الأمنية ومنتسبي القطاع النفطي.

