«الشباب» وقَّعت و«المحامين» تنفيذ أولوية مساعدي المحامين

وطن النهار

وقع وكيل مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب د. مشعل الربيع امس الأربعاء وثيقة تنفيذ اولوية اعداد وتأهيل الكويتيين لوظيفة مساعدي المحامين القانونيين وذلك مع جمعية المحامين الكويتية. وقال الربيع في بيان صحافي صباح امس الخميس ان الأولوية تهدف الى تدريب وتأهيل الشباب الكويتيين من خلال برنامج تدريبي وميداني مكثف مدته شهران ينتهي بتوظيف المتقدمين في مكاتب المحاماة والدور الاستشارية القانونية، منوها بتعاون جمعية المحامين الكويتية في سبيل توفير فرص وظيفية للشباب الكويتيين.

وأضاف ان البرنامج يعد الأول من نوعه في الكويت خصوصا ان مهنة مساعد محام قانوني تم استحداثها بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط.

وأوضح في هذا السياق انه تم استحداث مهنة مساعد محام مالي ومساعد اداري ومساعد قانوني من اجل المساعدة في عملية الاحلال الوظيفي وتكويت الوظائف القانونية في الكويت وفتح المجال للشباب الكويتيين للعمل.

وذكر ان مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب يسعى الى توفير فرص عمل للشباب الكويتيين وتعديل التركيبة السكانية واحلال الموظفين الكويتيين لحل مشكلة البطالة التي يعانيها الشباب لذا يقوم المكتب بتوفير واستحداث مهن جديدة مطلوبة في سوق العمل. وقال الربيع انه سيتم اختيار 50 مساعد محام قانونيا من حملة شهادة دبلوم القانون وسيتم فتح باب التقديم قريبا من خلال موقع مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب. من جانبه اكد رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان ان الجمعية ستقدم برنامجا تدريبيا متكاملا للشباب الكويتيين وستوفر الفرص الوظيفية للمتدربين بعد اجتياز الفترة التدريبية والتجريبية.

