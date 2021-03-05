الفارس: إطلاق تطبيقات إلكترونية خدماتية

وطن النهار

قامت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس أمس بعدة جولات لزيارة الجهات والهيئات التابعة لوزارة الدولة لشؤون الاتصالات والمعلومات.

واستهلت الفارس أولى جولاتها بلقاء مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي وقيادات الهيئة في مقر الهيئة الرئيسي في جنوب السرة حيث تلقت التهنئة بالثقة السامية لتولي الحقيبة الوزارية، كما تم تناول أبرز الملفات والأعمال المتعلقة باختصاصات الهيئة والدور المنتظر منها خلال المرحلة المقبلة في ظل التطور المعلوماتي المتسارع الذي يتطلب مواكبة مستمرة على مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وزارت الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حيث التقت بالمدير العام للجهاز هيا الودعاني وقيادات الجهاز وذلك في مقره الرئيسي في العاصمة، وتم استعراض أهم الجوانب المتعلقة بتفعيل وتطوير دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خاصة في حقبة تستدعي الاهتمام برؤية مستقبلية وواقعية على مستوى الهيكل التنظيمي للجهاز وتطبيق السياسة الوطنية فيما يتعلق بمشروعات الحكومة الالكترونية بهدف المضي نحو تعزيز وتطوير واطلاق الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية الالكترونية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات بشكل يتماشى مع التطور الحاصل في هذه المجالات عالمياً.

واجتمعت الفارس أيضا مع رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينه، وذلك للتباحث حول الدور المنتظر من الهيئة في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتطوير قطاع الاتصالات والرقابة عليه وتعزيز الاهتمام بسوق خدمات تقنية المعلومات، علاوة على السعي لمعالجة أي تحديات تواجه الهيئة نحو تنفيذ رؤيتها وخططها.

والتقت كذلك بقيادات الادارة المركزية للاحصاء وذلك لاستعراض الرؤى الموضوعة بشأن الدور الجديد لوزارة الدولة لشؤون الاتصالات والمعلومات بما يتضمن تعزيز جهود الادارة العامة للاحصاء كونها احدى الجهات المنضوية تحت مظلة هذه الوزارة الجديدة، وقامت الوزيرة بالتركيز على أهمية دور هذه الادارة وجهود العاملين فيها والعائد المنتظر منهم في تزويد الدولة بمختلف التقارير والاحصاءات التي يتم نشرها عبر الموقع الرسمي للادارة بما يقدم خدمة في الجوانب البحثية والأكاديمية علاوة على كونها مصدراً أساسياً يتم الاعتماد عليه لرسم مختلف السياسات الحكومية ودعم المشروعات التنموية وبالتالي توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار وفق أساليب ومناهج علمية متوافقة مع التطور التكنولوجي في هذا الجانب.

