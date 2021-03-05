رفض نقل تبعية «التطبيقي» لـ«التربية»

وطن النهار

أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة تدريس التطبيقي بياناً شددت خلاله على ضرورة انضمام كليات التعليم التطبيقي إلى قانون الجامعات الحكومية.

وأضافت: بناء على طلب أعضاء الجمعية العمومية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية عقدت الهيئة الادارية للرابطة اجتماعا طارئا بتاريخ 4/3/2021 على خلفية ما تناولته وسائل الاعلام بعد فصل وزارتي التربية والتعليم العالي بوزيرين مستقلين. وتبعات ذلك على جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي.

وذكرت أن رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اذ تعتز بلقائها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والذي أكد لنا فيه حرصه على النهوض بالتعليم واستقلاليته بفصل التعليم العالي عن التربية بتفرد كل وزارة بوزير مستقل لما يحقق أفضل المخرجات والمكتسبات المرجوة لامداد سوق العمل وازدهاره.

واستطردت قائلة: ان الرابطة تؤكد حرصها على الحفاظ على مكانة الهيئة كمؤسسة تعليمية تعنى بالتعليم العالي من خلال الالتزام بقانون تبعية الهيئة لوزارة التعليم العالي طبقا للمرسوم الأميري رقم 141/88 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 1988 والمرسوم 164/88 الصادر بتاريخ 16 اكتوبر 1988 والقوانين اللاحقة لهما والمترتبة عليهما ومنها القانون 95/10 والقانون 96/24 وغيرها. كما تؤكد الرابطة على مطالباتها المتكررة بانضمام كليات التعليم التطبيقي الى قانون الجامعات الحكومية كون الكليات تقدم تعليماً عالياً حكومياً منذ ما يزيد على 45 عاما.

ومضت تقول ان الرابطة تشدد على أن الارتقاء بالتعليم العالي يكون باعادة صياغة قانون الهيئة أسوة بقانون فصل هيئة الشباب والرياضة الى هيئتين مستقلتين وتخصيص وزارة للنزاهة وأخرى للمعلومات رغم وجود هيئات بتلك المسميات فتطوير التعليم يكون باستقلالية التخصص في المجالات كافة لا بتحويل تخصصات التعليم العالي في الهيئة وضمها لمراحل التعليم العام تحت اشراف وزارة التربية فيما يتنافى مع توجه الدولة وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب بوجود بيئة تعليمية ملائمة.

وجاء في ختام البيان: ان الرابطة تثمن لسمو رئيس الوزراء توجهه بتخصص كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بمسؤولياتهم كما تعبر عن اعتزازها بنيل كلا الوزيرين ثقة سموه كونهما من الكفاءات الأكاديمية المشهود لهما وتمد لهما سبل التعاون كافة بما يخدم العملية التعليمية في البلاد.

من جانب آخر أعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقي وكتلة التعليم في الهيئة عن رفضهم تبعية التطبيقي لوزارة التربية.

وقالت الرابطة في بيان صحافي لها:

وقال كتلة التعليم التطبيقي: ان تبعية التطبيقي لوزارة التربية قرار خطأ وغير قانوني والكتلة تؤكد رفضها لهذا القرار لتعارضه مع مرسوم 141/88 وذلك حرصا على مخرجات التعليم.

