«العدل» حددت آلية الحصول على المعلومات والمستندات

وطن النهار

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، قرارا بآلية تنظيم الحصول على المعلومات وصور الوثائق والمستندات من وزارة العدل والرسوم المقررة وآلية تحصيلها، نص القرار على الا يختص موظفو ادارة الشؤون القانونية بتلقي طلبات الحصول على المعلومات وصور الوثائق والمستندات المتعلقة بوزارة العدل والرد عليها وفق القانون المشار اليه أعلاه ولائحته التنفيذية. ونص كذلك أن على كل قطاعات وادارات الوزارة الالتزام بتزويد ادارة الشؤون القانونية بالرد على الطلبات بالمعلومات والوثائق المتوافرة لديها والتي يجوز اطلاع أصحاب الشأن عليها والحصول على صور منها وفي المواعيد المحددة بالقانون، اضافة الى ختم جميع صور المستندات والوثائق التي يجوز الحصول على صور منها بالخاتم الخاص بكل ادارة أو قطاع بالوزارة، وتحديد الرسوم المقررة للاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق المتوافرة لدى كل ادارة أو قطاع وفق اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك تحديد اسم وتوقيع وخاتم كل مسؤول عن تزويد الموظف المختص بادارة الشؤون القانونية بالمعلومات وصور والمستندات المتعلقة بها والمتوافرة لديهم. وتضمن القرار أنه في حال رفض أي ادارة أو قطاع من الوزارة الطلب المقدم للاطلاع على المعلومات أو الحصول على صور المستندات الموجودة لديهم فعليها موافاة ادارة الشؤون القانونية بأسباب ذلك، مشيرا الى أن على كل ادارة أو قطاع بالوزارة مسؤولية صحة المستندات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها والحصول على صور منها والمتوافرة لدى كل منهم. وألزم القرار بعرض نتائج بحث الطلب سواء بالقبول أو بالرفض على وكيل الوزارة للاعتماد وفق القانون.