المجددي يكشف عن الطرق الآمنة لحفظ وتخزين العسل

وطن النهار

كشف خبير انتاج العسل وتربية النحل ومدير شركة معجزة الشفاء محمد المجددي خلال تصريح صحافي له عن الطرق الآمنة لحفظ العسل، قائلا ان العسل يخزن في جو الغرفة العادية وليس في الثلاجة كما يعتقد البعض. وأكد على أهمية الاستعمال العلاجي للعسل بتناوله بعد الذوبان في السوائل الدافئة فضلا عن تناوله برشه فوق الاطعمة، موضحا أن التسخين بدرجات حرارة عالية اوطبخ العسل يضر هذ المنتج حيث يقلل من فوائد وانزيمات العسل ويرفع نسبة HMF وهو ناتج عن تكسر الفركتوز في العسل ما يضر بصحة الانسان، علما بأن نسبة الـ HMF ترتفع بسرعة في منتجات العسل العالي الحموضة «ph» مثل عسل السمر بينما في العسل السدر لايرتفع الا بعد التسخين بدرجة حرارة عالية. وحول ما اثير بشأن عدم استخدام الملاعق المعدنية للحفاظ على خصائص العسل، أفاد الخبير المجددي بأن الملاعق المستخدمة في الوقت الحالي ليست من الحديد كما في العصور السابقة، قائلا ان استخدام الملاعق المعدنية اليوم لايضر بالعسل ولابتخزينه، كون الملاعق الحالية مصنوعة من مادة الاستيل غير القابلة للتفاعل مع العسل بصفة خاصة والمأكولات بصفة عامة.