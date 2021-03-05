«المالية» تؤكد مجدداً: لا مساس بالرواتب والدعومات

مال وأعمال

كشف وزير المالية خليفة حمادة، عن أن الوزارة طلبت تأجيل أو وقف أي مطالبات جديدة من قبل الجهات ذات الميزانيات المستقلة بزيادة رؤوس أموالها أو تعزيز موازناتها من سيولة الاحتياطي العام وتأجيل دفع الالتزامات المستحقة عليها، حيث لم تعد سيولة الاحتياطي العام قادرة على توفيرها.

ما جاء على لسان وزير المالية خليفة حمادة جاء في سياق رده على سؤال برلماني حصلت النهار على نسخة منه، حيث أشار إلى أن وزارة المالية سعت لهيكلة صندوق الاحتياطي العام للدولة من خلال نقل أصول استثمارية من الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال القادمة لتعزيز السيولة لديه، مضيفاً أنه من المأمول إصدار تشريعات مالية مناسبة لاحقاً تستهدف تحسين حالة الاحتياطي وتخفيف الضغوط عليه.

كما سعت لمواجهة عجز الميزانية من خلال خطة رباعية تتضمن توفير موارد إضافية للميزانية العامة للدولة وهي: وقف استقطاع احتياطي الأجيال القادمة من الايرادات العامة وقصره على حالة تحقق فوائض مالية ويتم تحديد نسبتها من قبل وزير المالية، شراء صندوق احتياطي الأجيال القادمة لجانب أصول الاحتياطي العام واسترداد أرباح المؤسسات الحكومية ذات الميزانية المستقلة ما أمكن إلى ذلك سبيل وإصدار قانون الاقتراض الحكومي مقابل الصكوك والسندات.

وبين حمادة أن الميزانية العامة للدولة تواجه ومنذ منتصف العقد الماضي عجزاً مالياً بسبب تراجعات أسعار النفط وقد تفاقم هذا العجز بسبب الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم، مستدركاً بالقول إن صندوق الاحتياطي العام عان لسنوات لتمويل عجز الميزانية بسبب السحوبات الكبيرة التي اضطرت الدولة لها من أجل تمويل العجز والالتزامات الأخرى، كونه البوابة القانونية أمام الحكومة لتمويل العجز وتلك الالتزامات. وأضاف : شرعت وزارة المالية في تنفيذ خطة في ميزانية 2020/2021 لتقدير الايرادات والمصروفات والأخذ في الاعتبار التقلبات في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية، حيث أخذت في الاعتبار التقلبات الحادة والضغوط التي تعرض لها سعر النفط الخام وكمية انتاجه ووجهت الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تخفيض بنود المصروفات غير الملحة والتدريب المحلي والخارجي، وشراء الأجهزة والمعدات والأثاث.

وأوضح حمادة أن وزراة المالية في كل تعديلاتها على المصروفات العامة أوضحت أنه لا مساس برواتب الموظفين وحقوقهم في كل الجهات الحكومية بأي شكل من الأشكال وعدم المساس بالمخصصات المالية المتعلقة باحتياجات المواطنين وخدماتهم العامة وعدم المساس بهياكل الدعوم المقدمة لهم وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع العمل على تنفيذ المشروعات الإنشائية والخدمية الضرورية لهم.

وأوضح أن وزارة المالية حريصة كل الحرص على معالجة مشكلة الميزانية العامة عبر التعاون الوثيق مع مجلس الأمة، مؤكداً حرص الوزارة على الدراسة الموضوعية والمتأنية للرواتب والدعوم المقدمة من خلال مبادرات البديل الاستراتيجي ودراسة هيكل الدعوم بهدف توفير المزيد من الحماية لمكتسبات وحقوق المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وعن خطة وزارة المالية في مواجهة تراجعات أسعار النفط وإعادة هيكلة الاقتصاد نحو الاقتصاد الانتاجي بدلا من الاقتصاد النفطي، أشار الوزير حمادة إلى أن الوزارة منذ 2014 وبتكليف من مجلس الوزراء قامت بعدد من الإجراءات تتمثل في: ترشيد الانفاق العام والتخلص من بنود المصروفات غير المنتجة وغير المبررة ومعالجة جوانب الهدر في مختلف بنود الانفاق الحكومي ووقف انشاء هيئات عامة جديدة ودراسة دمج بعض الجهات الحكومية والعامة ذات الأغراض المتشابهة أو التي تتسم مهامها بقدر كبير من التداخل والتشابك والازدواجية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

وفي مسار زيادة الإيرادات غير النفطية، قامت الحكومة برفع كفاءة نظام تحصيل المبالغ المستحقة وإعادة هيكلة مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وعقاراتها. كما أطلقت وزارة المالية في 2017 برنامج استدامة الذي يتضمن جداول محددة بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ إصلاحات ضرورية في البنية الاقتصادية وتعظيم الايرادات غير النفطية والمحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين.

وأضاف أن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من نفطي إلى إنتاجي يتمثل في تعزيز خطط التنمية متوسطة الأجل التي تخدم مسار كويت جديدة ضمن رؤية الدولة المستقبلية.

