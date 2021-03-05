النفط يواصل مكاسبه مع قرارات «أوبك+» بخفض الإمدادات

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، إذ تلقت الدعم من احتمال اتخاذ منتجي «أوبك+» قرارا ضد زيادة الإنتاج في اجتماع مهم عقد امس بجانب انخفاض مخزونات الوقود الأميركية. وأضافت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 64.60 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفعت ما يزيد عن 2%. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.74 دولاراً للبرميل. وقالت ثلاثة مصادر في «أوبك+» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها لـ «رويترز» إن المجموعة تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج حتى أبريل بدلا من زيادة الإنتاج، إذ إن التعافي في الطلب على النفط ما زال هشا بسبب أزمة فيروس كورونا. وكانت السوق تتوقع أن تخفف «أوبك» تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل وأن تُنهي السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، خفضا طوعيا لإنتاجها قدره مليون برميل يوميا إضافية. وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي قدم تقرير «رويترز» نتيجة مزدوجة لاجتماع. وقال محللو سيتي إن استمرار تعافي أسعار النفط الخام بدأ يكشف الخلافات بين دول أوبك+، لكنهم توقعوا أن تتوصل المجموعة إلى تسوية بشأن زيادة اسمية في الإنتاج قدرها 500 ألف برميل يوميا. ويتوقع البنك أن تُبقي السعودية على خفضها الطوعي الإضافي البالغ 994 ألف برميل يوميا، وأن تبقى على حصتها من الإنتاج عند 8.256 ملايين برميل يوميا.