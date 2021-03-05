حيدر لـ «النهار»: السوق العقاري يحتاج إلى تنظيم وتنظيف

مال وأعمال

قال نائب رئيس اتحاد العقاريين عماد حيدر إن التشكيلة الحكومية ممتازة وتحمل قدراً كبيراً من التفاؤل، لأنها تمت بعناية شديدة، لافتا الى تمنياته بالتوفيق اولا للوزراء الذين استمروا في مسؤوليتهم والتوفيق للوزراء الجدد في تولي المسؤولية في وزاراتهم، كما اتمنى من نواب مجلس الامة اعطاءهم الفرصة الكاملة للعمل ومساعدتهم قبل مساءلتهم.

اضاف حيدر في تصريح لـ « النهار» ضرورة قيام كل وزير باعطاء اقصى جهوده للعمل بعيداً عن الضغوطات وعدم طلب الواسطات وان يكون التركيز للعمل للصالح العام وللكويت وذلك بتوافق السلطتين لدفع مسيرة الإصلاحات الاقتصادية للأمام.

ودعا حيدر الى إعطاء فرصة للحكومة المشكلة للعمل وتنفيذ رؤيتها حيال الأزمة التي تتعرض لها الدولة وأن تكون هناك فترة 6 أشهر لتقييم أداء وعمل الحكومة للحكم عليها. واضاف حيدر بالنسبة للوزراء المعنيين بالشأن العقاري اتمنى لهم التوفيق وخاصة دكتور عبد الله السلمان وزير التجارة والصناعة ووزير العدل الأخ عبد الله الرومي والالتفاف الى تنظيم وتنظيف السوق العقاري لانه من اكبر الاسواق في الكويت ويحتاج حقيقة الى تعديلات جوهرية في القوانين وفي القرارات التنظيمية.

واشار الى اننا كسوق عقاري نحتاج في الفترة المقبلة إلى تعاونهم مع الاتحاد واخذ رأي اتحاد وسطاء العقار في القرارات لانهم اصحاب المهنة ورأيهم بالتأكيد سيفيد البلد.

واختتم حيدر تصريحه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يكمن في نقل الكلام النظري إلى واقع عملي ملموس يصحح الاختلالات الهيكلية المزمنة التي يعانيها الاقتصاد، متمنيا من الاخوة الوزراء تطبيق الكلمات والتوجيهات السامية لصاحب امير البلاد لقيادة البلد في المرحلة المقبلة والعهد الجديد الى بر الامان والي مزيد من التقدم.

