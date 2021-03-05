181 مليون دينار خسائر البورصة مع مخاوف الحظر

مال وأعمال

تراجعت المؤشرات الرئيسة لبورصة الكويت، بضغط هبوط 9 قطاعات على رأسها الصناعة، وذلك بالتزامن مع مخاوف المتداولين من اقرار حظر جزئي او كلي في البلاد لمواجهة ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا وهو الامر الذي زاد من رغبة المتداولين في التخارج من الأسهم وترقب التطورات من الخارج، بالاضافة الى رغبة المحافظ والصناديق الاستثمارية في تقليل حجم المخاطر والخروج من الاسهم بصورة سريعة.

وقال محللون إن البورصة شهدت أمس عمليات جني أرباح وتصحيح خفيف شملت الأسهم القيادية في السوق الأول الذي يستحوذ على نحو 80 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، وذلك على وقع القرارات الحكومية الاخيرة باستكمال اغلاقات بعض الانشطة والتشدد لمواجهة تداعيات «كورونا».

وتركزت عمليات جني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعات واضحة في قيمتها السوقية خلال الفترة الماضية، وتمثل هذه العمليات فرصة لالتقاط الانفاس وتجميع وتكوين مراكز جديدة تمهيداً لانطلاقة مرتقبة للأسهم التشغيلية التي تضمن عوائد تشغيلية لمساهميها سواء على الأسعار السوقية أو على التوزيعات السنوية. وتراجعت القيمة السوقية للبورصة 181 مليون دينار لتصل الى مستوى 32.895 مليار دينار مقابل 33.07 مليار دينار في جلسة اول امس، ونتيجة الضغوط البيعية القوية التي شهدتها الاسهم القيادية.

وقد انخفض مؤشر السوق العام 31?19 نقطة ليبلغ مستوى 5653?32 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?55 في المئة، وتم تداول كمية أسهم بلغت 208?8 ملايين سهم تمت عبر 10359 صفقة نقدية بقيمة 43?6 مليون دينار، وانخفض مؤشر السوق الرئيس 12?4 نقطة ليبلغ مستوى 4649?19 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?27 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 133?6 مليون سهم تمت عبر 5313 صفقة نقدية بقيمة 10?5 ملايين دينار.

